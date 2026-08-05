南霸天享溫馨插旗嘉義KTV後天試營運 K歌娛樂市場競爭挑戰

嘉義市KTV市場即將掀起新戰火。深耕南台灣30年的「KTV南霸天」享溫馨，定8月7日在西區中興路試營運，插旗嘉義市場，不僅代表大型連鎖品牌首度大規模進軍，也讓在地業者主導的KTV版圖，邁向規模化、品牌化的新競爭時代。

享溫馨原定8月1日開幕，因颱風及停電影響工程進度，延至7日試營運。新店除提供歡唱包廂，也主打現點現做餐飲、聚餐空間及完善服務，鎖定家庭聚會、公司聚餐、朋友歡唱及銀髮族市場。目前嘉市KTV市場，以在地老牌業者為主，包括歌神KTV、瑪格音樂飲食館，以及嘉年華自助KTV、合家歡KTV、錢櫃、香格里拉KTV等，各自擁有固定客群。部分業者結合熱炒、小木屋等餐飲模式，成為不少民眾聚餐、唱歌首選。

享溫馨加入，被視為嘉義KTV市場近年最大變數。享溫馨1995年由董事長李東和創立，前身為「溫馨小鎮自助KTV」，最初從潮州啤酒屋、戶外熱炒起家，逐步發展成南台灣最大量販式KTV品牌。目前全台已有16家KTV據點，另經營宴會館、火鍋品牌及鐵板燒，今年更完成上市，並跨足旅宿產業，規劃推出「Hotel享」，展現多角化經營布局，在嘉義展店。

與傳統KTV不同，享溫馨主打「庭園式KTV」概念，每間包廂設有獨立廁所及陽台，空間挑高、採光明亮，希望打破外界對KTV昏暗密閉的印象，營造舒適的聚會環境。餐飲是享溫馨最大特色。業者強調，每家分店配置多名專職廚師，並設中央廚房，不使用調理包，提供現炒熱菜、炸物、手工水餃等料理，希望讓消費者「吃飯也能順便唱歌」，而非只是唱歌時附帶用餐。

這種「娛樂加餐飲」的複合式經營，成為目前KTV產業的新趨勢。近年市場競爭已不再只是音響設備與歌曲數量，而是比拚餐飲品質、空間設計及整體體驗，甚至延伸至火鍋、宴會、家庭聚餐等多元消費模式。除年輕族群，享溫馨開拓樂齡市場。業者觀察，不少退休族、歌唱班及社團選擇白天前往KTV聚會、練歌，不僅填補平日上午離峰時段，也創造穩定營收，因此嘉義店同樣將銀髮族及家庭客列為重要目標客群。

隨著享溫馨進軍嘉義，代表嘉義KTV市場進入新一輪競爭。未來不只是價格戰，更將朝向餐飲、空間設計、數位服務及多元娛樂體驗全面較勁。業界分析，嘉義人口規模雖不如六都，但近年因觀光成長、家庭聚餐需求增加，加上樂齡娛樂市場逐漸擴大，KTV產業仍具有發展潛力。享溫馨挾帶品牌、資金與複合式經營模式南下布局，勢必對既有在地品牌帶來不小壓力，為消費者帶來更多元娛樂新選擇。