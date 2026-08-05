嘉義羽球賽事斷層體育用品店老闆掏腰包辦比賽　為基層選手找回舞台

嘉義縣市近年地方羽球賽事減少，讓基層選手與羽球愛好者苦無舞台展現實力，也少了與各路好手切磋交流的機會。為了不讓在地羽球熱情就此降溫，嘉義在地體育用品店「嘉友體育」決定挺身而出，自掏腰包舉辦「2026第一屆嘉友體育－波力盃羽球賽」，希望點燃羽球風氣，賽事22日在嘉縣中埔鄉嘉得羽球館熱血開打。

身兼嘉友體育經理及ERSA-MPS穿線師的張宏旗（小猴）表示，近2年嘉縣市羽球比賽減少，不少基層選手擁有不錯的球技，卻苦無參賽機會，若想累積實戰經驗，只能遠赴外縣市比賽，不僅增加交通成本，也耗費不少時間。台灣近年羽球運動蓬勃發展，擁有包括締造BWF史上最年長超級1000賽冠軍的周天成、全英公開賽冠軍林俊易，以及前世界球后戴資穎等世界級球星，帶動全民羽球熱潮。然而地方基層賽事卻出現斷層，年輕選手缺乏累積經驗平台，因此決定與球友共同籌辦屬於嘉義的地方賽事。

張宏旗坦言，舉辦羽球比賽並非易事，尤其完全仰賴民間力量，在沒有政府補助的情況下，光是場地租借、器材設備、裁判、行政作業及工作人員安排，都需要投入大量時間與經費。「隨手掐指一算，收支一定是赤字，最後還是得貼錢。」張宏旗笑說，雖然壓力不小，但看到賽事消息公布後，短時間吸引許多家長及選手踴躍報名，讓他相信，嘉義需要羽球賽。

不少在地企業也紛紛響應。其中，同樣熱愛羽球運動的伊米咖啡負責人江宛珍，得知賽事，立即表達支持，不僅擔任贊助單位，更將於比賽當天提供自家招牌咖啡及茶飲，慰勞辛苦執勤的裁判與工作人員，成為賽事暖心後盾。張宏旗表示，地方賽事能夠舉辦，除選手熱情參與，更有賴地方企業及各界人士共同支持，希望藉由此次比賽拋磚引玉，未來能有更多企業加入，讓嘉義羽球賽事持續舉辦，建立穩定的競賽平台，讓更多青少年及羽球愛好者在家鄉就能享受比賽樂趣，也有機會培養更多羽球新秀。

2026第一屆嘉友體育－波力盃羽球賽22日周末在嘉義縣中埔鄉嘉得羽球館登場，嘉友體育主辦，獲薩摩亞商順譽世界企業公司、MIPRO嘉強電子、溪口國中教育基金會、嘉得羽球館、全揚傢俱行等單位協辦，以及多家在地企業共同贊助。

嘉義在地體育用品店「嘉友體育」舉辦「2026第一屆嘉友體育－波力盃羽球賽」，希望點燃羽球風氣，賽事22日在嘉縣中埔鄉嘉得羽球館熱血開打。圖／嘉友體育提供

嘉義在地體育用品店「嘉友體育」舉辦「2026第一屆嘉友體育－波力盃羽球賽」，希望點燃羽球風氣，賽事22日在嘉縣中埔鄉嘉得羽球館熱血開打。圖／嘉友體育提供

嘉義在地體育用品店「嘉友體育」舉辦「2026第一屆嘉友體育－波力盃羽球賽」，希望點燃羽球風氣，賽事22日在嘉縣中埔鄉嘉得羽球館熱血開打。圖／嘉友體育提供