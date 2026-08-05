修繕補助 台南老宅延壽 僧多粥少

古都台南整體住宅有四十三萬戶的屋齡卅年以上，內政部推動「老宅延壽機能復新計畫」提供修繕補助，但議員昨指出，南市分配名額少，恐「看得到吃不到」，且目前有南市建築師公會等三個單位協辦業務，收費標準不一，市府應出面協調。

工務局代理局長王建雄表示，有發函請示國土署，希望現階段先收案，待核定之後再執行結構評估等；他也允諾，協調評估價格統一，並訂定合理修繕參考單價。

內政部的老宅延壽機能復新計畫，南市今年獲中央補助約九千五百多萬元，申請期限至九月十一日，工務局昨在議會定期會業務報告，多名議員質疑，全市僅十八間透天及五棟公寓可獲補助。

議員林燕祝說，老宅延壽說明會民眾出席踴躍，代表很多人想修繕，但申請程序繁瑣，中央補助經費有限，只能讓少數案件受惠，建議向中央反映增加名額，並設置「一站式服務窗口」，簡化行政流程。

議員蔡育輝說，民眾申請補助前須先完成結構耐震評估，還得準備建築使用執照、竣工圖說等資料，不少老屋因文件不全卡關，且結構評估費用約二萬多元，即使中央部分補助，民眾仍擔心錢花了但申請落空。

議員李宗霖也質疑，政策要求先完成結構評估才能申請補助，但中央核定台南今年僅有初評四十八棟、詳評三棟量能，與全市老屋數量落差極大，形成申請門檻，另，為避免哄抬情形，工務局應訂定常見修繕項目合理參考單價區間。

市議員陳秋萍則說，台南有三個經內政部核定的專業團體辦理初步評估，但收費標準從約二萬六千元至三萬元不等，市府應協調建立一致收費標準。