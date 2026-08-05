台南原魚市場改建延宕 地方憂拖累商圈復興商機

台南中西區中正路商圈曾沒落又復甦，近年國華街、河樂廣場等景點帶動，觀光人潮逐漸回流，位於中正路底的原魚市場肩負串聯商圈和運河觀光重任，但迄今未動工，地方憂心拖累商圈復興，有議員建議從交通改善、老屋活化、商圈整合著手，重塑中正路昔日繁華。

南市觀旅局指出，原魚市場位於現今和樂廣場旁，雖然未被指定為文化資產，具有重要的歷史記憶與地方情感，因此推動ＢＯＴ開發時，就將歷史場域保存、文化意象延續納入規畫的重要原則，延續歷史街區特色。

中正路商圈從日治時期相當繁華，被稱「銀座」，戰後也商業活動興盛，一九九○年代商圈轉移，近十幾年才逐漸熱鬧，在地淺草里長陳建國說，若缺乏持續性的建設與活動支撐，商機將難以延續，以河樂廣場為例，若沒有推出具吸引力的活動，遊客恐會逐漸流失，居民樂見投入資源給原魚市場，卻憂完工時程遙遙無期。

市議員許至椿指出，中正路若要推動商圈再生，應改善人本交通，包括拓寬人行空間、改善騎樓高低落差、建置智慧停車系統，並活化歷史街屋，透過鼓勵老屋修復，再引進文創市集、藝術展覽等業態，最後則是整合街區機能，串聯國華街、友愛街、海安路等周邊商圈，搭配主題活動及觀光動線規畫，將人潮引回中正路。

許至椿認為，未來若能配合原魚市場活化案，打造特色魚市場、河樂廣場、運河觀光遊船等亮點，串聯水岸景觀與商圈資源，將有助帶動中西區整體觀光與商業發展。