工程延宕 南市原魚市場BOT案 挨批兒戲

台南市政府推動中西區原魚市場ＢＯＴ案，二○二三年底與民間業者簽約預計興建旅館，打造運河觀光新地標，原定今年營運，但南市審計處發現，計畫書迄今未完成修正，市府採購程序也釀履約管理出現一六二天空窗期；對此議員要求成立專案督導小組，不能再放任拖延。

原魚市場目前無實質工程進度，南市府回應，此案先前因民間機構負責人驟逝，董事會重新推舉新負責人，經新董事會、新負責人確認繼續執行，今年三月十日取得建築執照，目前新董事會要求投資增額差距部分，須進行財務計畫評估檢討，業者的執行團隊正重新檢討執行內容。

原魚市場是一九三六年建的日式漁會倉庫，早年是台南的庶民經濟中心，紅磚與鋼筋混凝土的現代化設計，構造跨距較大且開放空間通風，曾有民團訴求保存建築，南市觀旅局以民間參與公共建設方式辦理ＢＯＴ案，預計投資金額約五點六四億元，規畫興建地上七層的觀光旅館、興建期三年。

不過南市審計處查核，ＢＯＴ案自二○二四年七月起算興建期，業者同年九月提出興建執行計畫書，所規畫的樓層數、客房數、總樓地板面積等都與原核定投資執行計畫內容不符，觀旅局同年十二月退請修正，迄今還未完成修正程序。

南市審計處也指出，促參案二○二三年十一月廿八日簽約，但履約管理的勞務採購，市府直到隔年三月廿二日上網招標、五月八日決標，造成一六二天履約管理空窗期，行政時程規畫有改善空間，函請市府檢討、提出精進措施。

市議員蔡宗豪說，市府不僅行政效率低落，連履約管理都出現高達一六二天空窗期，簡直將重大促參案當成兒戲，嚴重浪費市民期待與觀光發展契機，觀旅局應拿出魄力，即刻成立專案督導小組，嚴格要求業者補正相關程序並落實履約責任，同時妥善保存日式漁會舊倉庫的歷史意象。

觀旅局表示，民間機構規畫設計時，須辦理相關法定審查，也要持續與地方文史團體及社區進行溝通，廣泛蒐集意見，並將保存理念融入設計方案，因此所需時間較一般開發案件更長，連帶影響整體興建時程。