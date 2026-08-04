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南科帶動金融需求 中國信託進駐安平開設台南最大分行

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
中國信託商業銀行台南安平分行開幕，市長黃偉哲（右七）受邀剪綵。圖／台南市政府提供
中國信託商業銀行台南安平分行開幕，市長黃偉哲（右七）受邀剪綵。圖／台南市政府提供

中國信託商業銀行首度進駐台南安平分行今天開幕，是中信銀行在台南地區第13個服務據點，同時也是台南規模最大的分行，整合創新數位金融與財富管理服務，提供在地民眾及企業更完善與便捷的金融服務。台南市長黃偉哲受邀出席剪綵，並與中信銀行董事長陳佳文、總經理楊銘祥及個人金融執行長楊淑惠等貴賓在儀式後參觀分行。

黃偉哲指出，近年台南產業發展快速，除指標企業持續深耕外，南部科學園區在先進製程布局帶動下也快速成長，產值表現卓越，吸引企業與人才持續進駐，也帶動金融服務需求穩定增加。市府未來也將繼續秉持高效率、積極協助之精神，全力協助各項投資推動，以最合法、最有效率的方式打造更質的投資環境。

中信銀行董事長陳佳文表示，台南已逐步成為南台灣科技、產業與金融發展重鎮，吸引企業投資與人才匯聚，展現城市發展潛力，因此選擇於安平設立全新服務據點，期盼透過整合個人及企業之金融需求，提供更完整、多元的一站式服務，支持在地產業發展、與城市攜手成長。

中信銀行表示，安平分行佔地約680坪，且服務團隊人數逾120人，除規劃明亮舒適之洽談環境及友善動線，亦設置專屬理財諮詢空間，提供一對一專業財富管理服務，針對資產配置、退休規劃、家族財富傳承及跨境金融等進行整合性諮詢，並導入數位金融工具與智能服務流程，結合實體據點之專業顧問團隊，為民眾及企業帶來效率與溫度兼具的金融體驗。

黃偉哲指出，中國信託積極協助民眾攔阻詐騙、守護財產安全。他每月主持治安會報時，中國信託因成功攔阻詐騙案件而屢獲表揚，行員在民眾辦理提、匯款時主動關懷與提醒，協助許多民眾及時察覺異常、避免受騙，展現金融機構善盡社會責任的重要價值。感謝中國信託長期投入金融服務與防詐工作，成為市民值得信賴的夥伴。

南科 台南 中國信託

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