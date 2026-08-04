敬老金、生育補助加碼 黃尤美拋「全齡友善」藍圖搶攻斗六市長

下屆雲林縣斗六市長選舉競爭激烈，國民黨內部分裂，縣黨部提市代會副主席黃尤美參選、黨籍縣議員賴淑娞也宣布參選到底，民進黨提名前立委尹令瑛挑戰，3個女人的戰爭幾已底定。黃尤美今發表政見，提出敬老、生育補助加碼等多項政策，強調市政建設必須兼顧全齡需求，將依市府財政狀況評估增加社會福利。

黃尤美表示，將持續檢討敬老福利，若市府財政許可，研議提高敬老金發放金額，讓長輩更有感；也將提高社區巡守隊補助，充實巡守裝備與運作經費，協助強化地方治安。

面對少子化，她提出生育補助加碼方案，規畫第一胎補助1萬元、第二胎2萬元、第三胎3萬元，希望降低年輕家庭育兒負擔，打造更友善的育兒環境。

黃尤美也提出多項建設規畫，包括她已爭取約3億元經費改造斗六公園，興建地下2層停車場，提供約212席汽車停車位，改善市區停車問題；地面空間則增設共融式遊戲場、長者運動設施、健康步道及活動廣場，兼顧休憩與活動功能。

也規畫在膨鼠森林公園設置兒童體適能館，導入分齡運動、感統訓練、攀爬及探索遊戲等設施，提供孩子安全、多元的運動空間，兼顧青少年及長者使用需求。

此外，她主張打造全齡共享的公共空間，持續推動親子友善、長者友善、運動友善及寵物友善環境，讓不同年齡層都能享有完善的生活空間。

國民黨提名雲林縣斗六市長參選人黃尤美今發表首波政見。記者陳雅玲／攝影

國民黨提名雲林縣斗六市長參選人黃尤美今發表首波政見。記者陳雅玲／攝影