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台南菜奇鴨、夜奇鴨授權帶動逾2千萬元商機 將進軍全國

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
菜奇鴨周邊商品在西市場開賣。圖／台南市政府提供
菜奇鴨周邊商品在西市場開賣。圖／台南市政府提供

台南市政府打造市場及夜市吉祥物「菜奇鴨」與「夜奇鴨」，品牌授權推廣成果持續成長。截至目前，已受理23件授權申請、核准14件，授權開發78項商品，累計授權金218萬5500元，帶動逾2000萬元銷售商機。

經發局今在市政會議專案報告表示，「菜奇鴨」及「夜奇鴨」先後於2022年、2025年誕生，結合台南的市場文化與諧音梗命名。市府今年起積極推動IP授權、商品開發及品牌經營，目前雙鴨已參與92場大型活動，包括日本「台灣祭」、台灣蘭展等，持續提升品牌曝光及國際能見度。

經發局指出，今年2月公告商標授權行政規則後，授權推廣成果持續成長，目前已核准14件授權案，開發78項商品、逾5萬8000件，累計授權金218萬5500元，創造逾2000萬元銷售商機。官方推出的抱枕、帆布袋、T恤、悠遊卡、吊飾等周邊商品，也深受民眾喜愛，自3月底開賣至今已售出4702件，銷售額逾65萬元。

市長黃偉哲表示，「菜奇鴨」與「夜奇鴨」不只是市場與夜市吉祥物，更已成為台南重要的城市品牌。今年雙鴨巡迴市場及夜市，成功帶動約500萬元消費，也吸引許多民眾拍照打卡，展現IP行銷效益。

黃偉哲指出，雙鴨已逐步建立品牌知名度，要求經發局持續深化IP經營，打造全國級品牌，請經發局持續結合觀旅、農業、文化及教育等局處資源，擴大品牌應用，讓雙鴨成為代表台南的全國級IP。

黃偉哲指出，隨著授權商品數量擴增，市府應落實授權管理機制，確保商品品質及合法授權，同時鼓勵授權業者優先採用國內原料及在地製造，共同支持本土IP及文創產業發展。

經發局表示，將持續完善授權管理制度、擴大商品開發及品牌合作，深化IP經營，提升台南市場及夜市品牌形象，帶動更多產業及商機。

菜奇鴨周邊商品。圖／台南市政府提供
菜奇鴨周邊商品。圖／台南市政府提供

市長黃偉哲盼將台南「雙鴨」打造成全國級IP。圖／台南市政府提供
市長黃偉哲盼將台南「雙鴨」打造成全國級IP。圖／台南市政府提供

夜奇鴨。圖／台南市政府提供
夜奇鴨。圖／台南市政府提供

台南 諧音梗 夜市

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