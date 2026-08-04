小朋友公園粉筆作畫掀論戰 南市擬設親子合法塗鴉空間

針對近期台南市有小朋友在公園地面以粉筆作畫引發社會討論，台南市議員陳怡珍今在議會建議市府參考其他縣市經驗，主動規畫合法、安全且容易管理的創作空間，在兼顧公共秩序與環境維護的同時，也提供孩子盡情揮灑創意的場域。

陳怡珍表示，粉筆作畫具有可清洗、容易清除的特性，許多家長將其視為陪伴孩子戶外創作的重要方式，但若缺乏明確規範，也容易造成管理困擾及不同使用者間的摩擦，因此市府有必要建立更完善的公共空間使用機制。

她指出，新北市林口翰林公園設有河馬水畫牆，樹林彭興親子公園規劃水洗塗鴉牆、兒童黑板及大型彩繪方塊，板橋435藝文特區設置粉筆塗鴉區，嘉義民雄早安公園則打造水塗鴉牆，都提供親子安全、合法的創作空間，值得台南借鏡。

陳怡珍建議市府規畫「公園合法創作區」，訂定明確使用規範，例如限定使用水畫或可水洗粉筆、指定創作範圍及定期清潔維護等，並可結合在地文化、美學教育及特色遊具，打造具有台南特色的創意公園，讓藝術教育與親子互動自然融入日常生活。

對此，工務局代理局長王建雄表示，未來將把合法創作空間、水畫牆等設施納入特色遊戲場設計評估，作為後續規畫方向。