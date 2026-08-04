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台南老屋逾43萬戶搶「老宅延壽」名額少 議員批中央政策讓地方白忙

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市屋齡30年以上老屋逾43萬戶，市府工務局陸續召開記說會，但被議員批僅48個名額，是看得到吃不到。聯合報系資照片
台南市屋齡30年以上老屋逾43萬戶，市府工務局陸續召開記說會，但被議員批僅48個名額，是看得到吃不到。聯合報系資照片

古都台南整體住宅有43萬戶的屋齡30年以上，內政部推動「老宅延壽機能復新計畫」提供最高65%修繕補助，議員指南市分配數量少恐看得到吃不到，且目前有南市建築公會等3個單位協辦業務，但收費標準並不一致，從2萬6000元到3萬多元不等，市府應該出面協調，建立一致的收費標準，避免收費差異過大。

內政部「老宅延壽機能復新計畫」，台南市今年獲中央補助約9千5百多萬元，申請期限至9月11日，工務局今在議會業務報告，朝野議員接連質疑全市僅18間透天及5棟公寓可獲補助，批評政策淪為「看得到、吃不到」。

議員林燕祝指出，老宅延壽說明會民眾出席踴躍，代表很多人想修，但申請程序繁瑣，中央補助經費有限，只能讓少數案件受惠，建議向中央反映增加名額，並設置「一站式服務窗口」，協助民眾從申請、設計到施工，簡化行政流程。

議員蔡育輝也說，民眾申請補助前須先完成結構耐震評估，還得準備建築使用執照、竣工圖說等資料，不少老屋因文件不全卡關，且結構評估費用約2萬多元，即使中央部分補助，民眾仍擔心錢花了但申請落空。

議員李宗霖也質疑，政策要求先完成結構評估才能申請補助，但中央核定台南今年僅有初評48棟、詳評3棟量能，與全市老屋數量落差極大，形成申請門檻。此外避免哄抬情形，要求工務局訂定常見修繕項目合理參考單價區間。

市議員陳秋萍則說，台南有3個經內政部核定的專業團體辦理初步評估，但收費標準從約2萬6000元至3萬元不等，市府應協調建立一致收費標準。

工務局代理局長王建雄表示，有發函請示國土署，希望現階段先收案，結構評估等核定之後再執行，也允諾協調評估價格統一並訂定合理修繕參考單價。

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