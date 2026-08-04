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桃喜親子藝術節8/9壓軸活動邀親子共享藝術盛夏

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自嘉義市政府

「2026桃喜親子藝術節」自7月25日開跑以來，以豐富多元的藝文活動陪伴親子歡度暑假，系列活動獲得市民熱烈支持。繼傑出演藝團隊至特色店家交流演出及朱宗慶打擊樂團2《擊樂嘉年華》廣受好評後，8月2日登場的「青少年音樂公演計畫音樂會」同樣吸引許多民眾進場欣賞，青年學子以精采演出展現音樂實力，也讓藝術教育成果在舞台上綻放光彩。2026桃喜親子藝術節壓軸活動將於8月9日熱鬧登場，邀請大小朋友一同參與，共享充滿藝術與歡樂的夏日時光。

嘉義市長黃敏惠表示，城市文化的養成需要長期耕耘，更需要提供不同世代參與藝術的機會。桃喜親子藝術節透過展演、體驗及互動活動，讓孩子從觀賞、參與到實際體驗，逐步建立對藝術的興趣，也讓家長在陪伴過程中共享親子成長時光。看見市民踴躍參與，正是市府持續推動藝文扎根最珍貴的成果，未來也將持續打造更多貼近市民生活的文化活動，讓藝術成為城市日常的一部分。

8月2日下午舉辦的「2026桃喜親子藝術節－青少年音樂公演計畫音樂會」，共有來自雲林縣、嘉義縣、嘉義市及臺南市等四縣市9組青年團隊輪番登台，包括北興銅管五重奏、北興單簧管重奏團、南風新語－弦外之韻、聲耕薩克斯風三重奏、興奮到模糊、Let's口琴四重奏Let's Harmonica Quartet、嘉義響飛直笛合奏團、海口鳥烏克及鼓動風潮，以多元的演出形式展現青春活力與紮實音樂實力。現場觀眾熱情給予掌聲鼓勵，不僅讓青年音樂家累積寶貴舞台經驗，也展現嘉義市持續培育藝文人才的成果。

桃喜親子藝術節將於8月9日上午9時在嘉義市政府文化局音樂廳周邊迎來壓軸活動，規劃特色市集、行動書車、小丑呀咪魔術秀、嘉頌銅管五重奏《銅話故事好好聽》、四季．紅烏克麗麗樂團《烏克麗麗體驗》、首席舞集《歡樂+1同樂會》肢體開發體驗及金喇叭銅管樂團《音樂賓果同樂會》等豐富內容。歡迎市民朋友踴躍參與，透過音樂欣賞、互動遊戲及體驗活動，感受藝術帶來的樂趣，為暑假留下難忘回憶。

嘉義市政府文化局局長謝育哲表示，今年桃喜親子藝術節串聯不同型態的藝文活動，讓藝文演出不侷限於舞台，而是延伸到城市空間與市民生活之中，無論是孩子、家長或青年學子，都能在活動中找到屬於自己的參與方式。文化局也將持續攜手在地藝文團隊及青年創作者，規劃更多元、更多層次的藝文活動，讓文化能量持續在城市累積與發酵。

嘉義市政府文化局表示，「2026桃喜親子藝術節」不僅是一場暑期藝文活動，更希望透過親子共學、共同參與的過程，拉近家庭與藝術的距離，讓文化成為陪伴孩子成長的重要養分。

聚傳媒

親子 藝術節 藝術

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