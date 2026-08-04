雲林2026神工傳藝特展 近80件展品傳統技藝之美

雲林縣2026神工傳藝特展集結縣內21名無形文化資產保存者與保存團體、近80件展品，帶領民眾從熟悉的日常點滴中，重新發現傳統技藝所蘊含的人文價值與藝術之美。

雲林縣文化觀光處今天舉辦2026神工傳藝－雲林無形文化資產保存者特展開幕茶會，今年以「藝蘊尋常」為策展主題，展場集結縣內21名無形文化資產保存者與保存團體、近80件展品，橫跨傳統工藝、文化資產保存技術、傳統表演藝術及民俗等4大領域。

雲林縣副縣長陳璧君說，目前全縣已登錄38項無形文化資產及12項文化資產保存技術，共有53位保存者，充分反映雲林深厚的文化底蘊與世代相傳的力量。

陳璧君表示，縣府未來將持續依文化資產保存法推動保存維護計畫，透過文資保存、人才培育及教育推廣建立與大眾的深刻連結，讓珍貴技藝永續延伸。

雲林縣文觀處長謝明璇指出，今年特展以「藝蘊尋常」為題，並不是將傳統文化強行帶回生活，而是邀請觀眾以全新的視角重新觀看看似尋常的地方景象與工藝痕跡，背後其實蘊含著極深厚的技術與文化意義，展現「文化即生活、生活即文化」的核心價值。

雲林縣文觀處說明，今年策展特別在展場中帶入藝師們平時使用的鑿刀、畫筆等工具，引導觀眾從觀看成果延伸至理解工序，且為了讓文化資產不再只是展櫃裡的陳列，另規劃4場走入保存者的技藝現場體驗課程，讓民眾走進工作坊，透過親手觸摸材料與工具，讓文資推廣跨越視覺欣賞的界線，創造最直接且深刻的交流平台，感受工藝在時間沉澱下的匠心溫度。