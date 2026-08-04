快訊

伊朗、阿曼快談成了！紐時曝光「荷莫茲協議」 收船舶服務費55分帳

力積電前董座黃崇仁辭世 張忠謀將出任治喪委員會榮譽主委

獨／繼旅長帶隊上酒店 陸軍八軍團203旅再遭搜索…帶回前旅長等4軍官

聽新聞
0:00 / 0:00

雲林2026神工傳藝特展 近80件展品傳統技藝之美

中央社／ 雲林縣4日電

雲林縣2026神工傳藝特展集結縣內21名無形文化資產保存者與保存團體、近80件展品，帶領民眾從熟悉的日常點滴中，重新發現傳統技藝所蘊含的人文價值與藝術之美。

雲林縣文化觀光處今天舉辦2026神工傳藝－雲林無形文化資產保存者特展開幕茶會，今年以「藝蘊尋常」為策展主題，展場集結縣內21名無形文化資產保存者與保存團體、近80件展品，橫跨傳統工藝、文化資產保存技術、傳統表演藝術及民俗等4大領域。

雲林縣副縣長陳璧君說，目前全縣已登錄38項無形文化資產及12項文化資產保存技術，共有53位保存者，充分反映雲林深厚的文化底蘊與世代相傳的力量。

陳璧君表示，縣府未來將持續依文化資產保存法推動保存維護計畫，透過文資保存、人才培育及教育推廣建立與大眾的深刻連結，讓珍貴技藝永續延伸。

雲林縣文觀處長謝明璇指出，今年特展以「藝蘊尋常」為題，並不是將傳統文化強行帶回生活，而是邀請觀眾以全新的視角重新觀看看似尋常的地方景象與工藝痕跡，背後其實蘊含著極深厚的技術與文化意義，展現「文化即生活、生活即文化」的核心價值。

雲林縣文觀處說明，今年策展特別在展場中帶入藝師們平時使用的鑿刀、畫筆等工具，引導觀眾從觀看成果延伸至理解工序，且為了讓文化資產不再只是展櫃裡的陳列，另規劃4場走入保存者的技藝現場體驗課程，讓民眾走進工作坊，透過親手觸摸材料與工具，讓文資推廣跨越視覺欣賞的界線，創造最直接且深刻的交流平台，感受工藝在時間沉澱下的匠心溫度。

雲林 策展 無形文化資產

延伸閱讀

泰雅竹籐工藝保存者陳双成辭世 文化部頒贈旌揚狀

中原大學何黛雯獲傑出建築師 北一女光復樓等建築修復縫補土地記憶

十三行博物館雙軌考古體驗登場 台語走讀遺址、親手發掘真實探坑

兩廳院2026秋天藝術節 7國8檔作品理解彼此

相關新聞

肉盤無限供應、伴手禮帶回家 這家火鍋店連5年封館只招待弱勢

雲林縣斗六市火鍋店業者鄭加成連續第5年封館做公益，今天中午再度封館邀請雲林家扶中心80名親子享用火鍋，提前歡度父親節，不僅霸氣加碼肉盤無限供應，還號召地方企業及廟宇響應，準備豐富伴手禮，讓受扶助家庭「有吃又有拿」，溫暖過節。

全面提升麻豆防洪能力 總爺及東北勢排水治理工程動工

為徹底改善麻豆區北勢里長年積淹水問題，台南市政府在中央支持投入逾5億元，今舉行總爺及東北勢排水護岸治理工程開工動土典禮，預計明年底前完工，將可提升麻豆地區整體防洪能力。

南科、漁光島等7開發案獲國家建設卓越獎 台南地政局抱回3金4優質

台南市政府地政局推動土地開發成果獲肯定，今年共有7件工程榮獲「2026國家卓越建設獎」，囊括3項金質獎、4項優質獎，涵蓋南科開發、漁光島重劃、喜樹灣裡重劃等重大建設，展現兼顧防洪、景觀、生態與產業發展的土地開發成果。

「命理諮詢」成熱門選民服務 南市議員李宗霖推出就預約排滿

無黨籍台南市議員李宗霖服務處推出「命理諮詢」選民服務，上個月進駐後意外掀起預約熱潮，每周開放時段幾乎都被預約額滿。李宗霖表示，命理諮詢推出後反應超乎預期，顯示不少民眾對相關服務有需求，也希望透過多元諮詢，讓選民服務更貼近市民生活。

嘉義台東城市博覽會互取經 黃敏惠率隊交流地方創生經驗

台東縣去年曾有近10個團隊赴嘉義市觀摩「320+1城市博覽會」，今年換嘉義市跨局處團隊前往參訪「2026台東博覽會」。市長黃敏惠昨天率隊與台東縣長饒慶鈴交流城市治理、地方創生及策展經驗。黃敏惠說，兩地風貌不同，但都從在地文化出發，打造具有特色的城市品牌。

嘉義從農業縣轉型農工科技大縣 翁章梁獲國土建設特別貢獻獎

「2026國家卓越建設獎」昨天在台北舉行頒獎典禮，嘉義縣長翁章梁獲頒「國土建設特別貢獻獎」，肯定任內推動城鄉建設、環境改善及國土永續等成果。翁章梁表示，國土建設是對土地與下一代的永續承諾，獲獎也是持續推動嘉義發展的責任。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。