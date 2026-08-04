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肉盤無限供應、伴手禮帶回家 這家火鍋店連5年封館只招待弱勢

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣斗六火鍋世家業者鄭加成（右2）與雲林中小企業協會理事長鍾嘉毫（右一）拿著肉盤為今天來自家扶中心的客人上菜。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗六火鍋世家業者鄭加成（右2）與雲林中小企業協會理事長鍾嘉毫（右一）拿著肉盤為今天來自家扶中心的客人上菜。記者陳雅玲／攝影

雲林縣斗六火鍋店業者鄭加成連續第5年封館做公益，今天中午再度封館邀請雲林家扶中心80名親子享用火鍋，提前歡度父親節，不僅霸氣加碼肉盤無限供應，還號召地方企業及廟宇響應，準備豐富伴手禮，讓受扶助家庭「有吃又有拿」，溫暖過節。

今天中午斗六火鍋世家暫停對外營業，專門接待家扶親子，店內工作人員忙著補充蔬菜、火鍋料及肉盤，希望每位家長與孩子都能吃得盡興，鄭加成當場宣布肉品不限量供應，讓大家補充滿滿蛋白質。

鄭加成表示，自己畢業於虎尾科技大學，當年靠打工存下的積蓄留在雲林創業，因此與家扶中心結緣。看到服飾品牌NET每年封館邀請家扶親子挑選新衣，讓他萌生「自己是做餐飲，也能請大家吃頓飯」的念頭，因此自5年前開始封館宴請家扶家庭，看到孩子和家長吃得開心，便決定一路做下去。

他說，第1年僅舉辦1場活動，第2年起擴及斗六、虎尾2家分店，每年寒、暑假各辦1次，後來嘉義分店也加入，如今一年共舉辦6場公益餐會。近年也陸續號召地方企業投入，今年包括雲林縣中小企業協會、西螺廣福宮老大媽及鍾慶科技都共襄盛舉，提供伴手禮，讓受扶助家庭感受到更多社會溫暖。

雲林縣中小企業協會理事長鍾嘉毫表示，協會一向熱心公益，會員得知活動後都相當支持，未來也會持續參與，希望陪伴更多弱勢家庭。

雲林家扶中心督導歐厚成表示，鄭加成從一家店封館招待，到如今串聯企業、廟宇共同投入，善的力量持續擴大。目前家扶服務近千戶家庭，其中約3成為單親父親及祖父照顧家庭，許多男性照顧者長年從事勞力工作，雖然不善表達，卻默默扛起家庭重擔，父親節前夕舉辦餐會，也希望向所有辛苦的照顧者致敬。

雲林縣斗六火鍋世家今天中午封館招待雲林家扶中心親子用餐，雲林縣中小企業協會、廣福宮、鍾慶科技也響應致贈伴手禮。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗六火鍋世家今天中午封館招待雲林家扶中心親子用餐，雲林縣中小企業協會、廣福宮、鍾慶科技也響應致贈伴手禮。記者陳雅玲／攝影

伴手禮 火鍋 斗六

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