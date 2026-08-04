全面提升麻豆防洪能力 總爺及東北勢排水治理工程動工

為徹底改善麻豆區北勢里長年積淹水問題，台南市政府在中央支持投入逾5億元，今舉行總爺及東北勢排水護岸治理工程開工動土典禮，預計明年底前完工，將可提升麻豆地區整體防洪能力。

水利局表示，麻豆區北勢里地勢低窪，加上既有排水斷面不足，每逢颱風豪雨便容易積淹水。去年凱米颱風曾造成北勢里及北勢國小周邊嚴重淹水及農損，市府向中央爭取系統性排水整治計畫，並於114年底完成北勢國小、匯流口段及南55橋梁等三處瓶頸改善工程，新設護岸205公尺，今年6月底豪雨期間已初步展現治水成效。

水利局長邱忠川說，本次工程總經費5億3500萬元，將辦理東北勢排水全線約1.5公里及總爺排水下游約0.6公里護岸整治，進一步提升區域排洪效能。本次工程也將改善總爺排水下游約600公尺，計畫渠寬達28公尺，較原有斷面增加50%通洪能力；東北勢排水則整治全線約1500公尺，計畫渠寬12公尺，通洪量較原有斷面倍增。

為縮短施工期間對地方影響，工程採分段治理方式，分為4件標案同步推動，預計明年底前全面完工。

此外，工程採用石籠及格框塊石等生態友善工法，並新設水防道路、補植逾4萬5000株本土原生植栽，兼顧防洪、生態及景觀效益。

黃偉哲、立委郭國文、市議員陳秋宏、尤榮智、吳通龍及多名里長與會，黃偉哲表示，麻豆是台南重要文旦產區，過去豪雨來襲時，排水能力不足常導致周邊聚落及柚子園淹水，不僅影響居民生活，也衝擊農民生計。市府近年持續爭取中央資源，並在議會支援下推動各項治水建設，希望工程如期如質完成，讓地方居民及農民早日獲得更完善的防洪保障。

全面提升麻豆防洪能力，總爺及東北勢排水治理工程今動工，預計明年底完工。記者謝進盛／翻攝

台南市長黃偉哲說，市府近年持續爭取中央資源，並在議會支援下推動各項治水建設。記者謝進盛／翻攝