南科、漁光島等7開發案獲國家建設卓越獎 台南地政局抱回3金4優質

台南市政府地政局推動土地開發成果獲肯定，今年共有7件工程榮獲「2026國家卓越建設獎」，囊括3項金質獎、4項優質獎，涵蓋南科開發、漁光島重劃、喜樹灣裡重劃等重大建設，展現兼顧防洪、景觀、生態與產業發展的土地開發成果。

其中，「南科特定區開發區塊A、B、C、D、E、N、O區段徵收工程（第5標）」及「安平區漁光島北、南側市地重劃工程」獲「最佳規劃設計類金質獎」；去年完工的「喜樹灣裡市地重劃、代辦區外灣1滯洪池及抽水站工程」獲「最佳施工品質類金質獎」。

另有「南科特定區開發區段徵收工程（第3標）」、「第14期永康二王市地重劃工程」、「東區機35市地重劃工程」及「永康車站北側產業專用區市地重劃工程」4案，獲「最佳規劃設計類優質獎」。地政局長陳淑美昨天率工程團隊出席頒獎典禮受獎。

市長黃偉哲表示，土地開發不只是興建道路與公共設施，更結合都市計畫、防洪韌性、歷史文化、生態保育及產業發展，希望打造兼具生活機能、環境永續與科技導向的宜居城市。

獲得金質獎的南科第5標開發面積約375.4公頃，位於南科台南園區東側，透過道路綠帶、公園及滯洪池整合，打造綠廊道與休憩空間，並融入西拉雅文化及鐵道意象，兼顧景觀與防洪功能。

漁光島北、南側市地重劃面積19.5公頃，以「漁光綠海、慢活方舟」為設計主軸，保留魚塭地景、移植珍貴樹木及復育台灣蒺藜，並將生態濕地、公園與水岸景觀結合，打造兼具滯洪、生態及遊憩功能的濱海空間。

施工品質金質獎的喜樹灣裡重劃案，導入共同管道、透水鋪面及AIoT智慧監測系統，結合4座抽水站與滯洪池，提升排水效率及工地安全，達成零職災目標。

地政局長陳淑美表示，近年持續推動大型市地重劃及區段徵收，不僅改善交通、防洪及公共設施，也串聯南科、永康及東區等重要發展節點，未來將持續以創新規劃與永續理念推動土地開發，建構更完善的宜居生活圈。

台南市7件土地開發工程榮獲2026國家卓越建設獎。圖／台南市地政局提供

台南市地政局7件土地開發工程榮獲2026國家卓越建設獎，地政局長陳淑美（前排中）率團隊出席頒獎典禮。圖／台南市地政局提供