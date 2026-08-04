快訊

台中知名神經外科醫師突「失業」 本人首發聲：盼院方自覺與反省

驚悚畫面曝！中壢小客運轉彎未減速 28歲女過馬路遭撞飛

MLB／大谷4支2、道奇被小熊打爆吞4連敗 明推史庫柏拚止敗

聽新聞
0:00 / 0:00

南科、漁光島等7開發案獲國家建設卓越獎 台南地政局抱回3金4優質

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市7件土地開發工程榮獲2026國家卓越建設獎。圖／台南市地政局提供
台南市7件土地開發工程榮獲2026國家卓越建設獎。圖／台南市地政局提供

台南市政府地政局推動土地開發成果獲肯定，今年共有7件工程榮獲「2026國家卓越建設獎」，囊括3項金質獎、4項優質獎，涵蓋南科開發、漁光島重劃、喜樹灣裡重劃等重大建設，展現兼顧防洪、景觀、生態與產業發展的土地開發成果。

其中，「南科特定區開發區塊A、B、C、D、E、N、O區段徵收工程（第5標）」及「安平區漁光島北、南側市地重劃工程」獲「最佳規劃設計類金質獎」；去年完工的「喜樹灣裡市地重劃、代辦區外灣1滯洪池及抽水站工程」獲「最佳施工品質類金質獎」。

另有「南科特定區開發區段徵收工程（第3標）」、「第14期永康二王市地重劃工程」、「東區機35市地重劃工程」及「永康車站北側產業專用區市地重劃工程」4案，獲「最佳規劃設計類優質獎」。地政局長陳淑美昨天率工程團隊出席頒獎典禮受獎。

市長黃偉哲表示，土地開發不只是興建道路與公共設施，更結合都市計畫、防洪韌性、歷史文化、生態保育及產業發展，希望打造兼具生活機能、環境永續與科技導向的宜居城市。

獲得金質獎的南科第5標開發面積約375.4公頃，位於南科台南園區東側，透過道路綠帶、公園及滯洪池整合，打造綠廊道與休憩空間，並融入西拉雅文化及鐵道意象，兼顧景觀與防洪功能。

漁光島北、南側市地重劃面積19.5公頃，以「漁光綠海、慢活方舟」為設計主軸，保留魚塭地景、移植珍貴樹木及復育台灣蒺藜，並將生態濕地、公園與水岸景觀結合，打造兼具滯洪、生態及遊憩功能的濱海空間。

施工品質金質獎的喜樹灣裡重劃案，導入共同管道、透水鋪面及AIoT智慧監測系統，結合4座抽水站與滯洪池，提升排水效率及工地安全，達成零職災目標。

地政局長陳淑美表示，近年持續推動大型市地重劃及區段徵收，不僅改善交通、防洪及公共設施，也串聯南科、永康及東區等重要發展節點，未來將持續以創新規劃與永續理念推動土地開發，建構更完善的宜居生活圈。

台南市7件土地開發工程榮獲2026國家卓越建設獎。圖／台南市地政局提供
台南市7件土地開發工程榮獲2026國家卓越建設獎。圖／台南市地政局提供

台南市地政局7件土地開發工程榮獲2026國家卓越建設獎，地政局長陳淑美（前排中）率團隊出席頒獎典禮。圖／台南市地政局提供
台南市地政局7件土地開發工程榮獲2026國家卓越建設獎，地政局長陳淑美（前排中）率團隊出席頒獎典禮。圖／台南市地政局提供

台南市地政局7件土地開發工程榮獲2026國家卓越建設獎，地政局長陳淑美（前排中）率團隊出席頒獎典禮。圖／台南市地政局提供
台南市地政局7件土地開發工程榮獲2026國家卓越建設獎，地政局長陳淑美（前排中）率團隊出席頒獎典禮。圖／台南市地政局提供

南科 漁光島 台南

延伸閱讀

屏東縣勇奪國家卓越建設獎12項殊榮 周春米獲頒國土建設特別貢獻獎

2026國家卓越建設獎揭曉 逾270件獲獎 寬合美學陳國輝年度建築人物獎

歷經抗爭…彰化打鐵厝產業園區今動工 拚明年底完工帶22億元年產值

林口往返八里更快了！A3 新闢道路通車 串聯 AI 園區、淡江大橋

相關新聞

「命理諮詢」成熱門選民服務 南市議員李宗霖推出就預約排滿

無黨籍台南市議員李宗霖服務處推出「命理諮詢」選民服務，上個月進駐後意外掀起預約熱潮，每周開放時段幾乎都被預約額滿。李宗霖表示，命理諮詢推出後反應超乎預期，顯示不少民眾對相關服務有需求，也希望透過多元諮詢，讓選民服務更貼近市民生活。

嘉義台東城市博覽會互取經 黃敏惠率隊交流地方創生經驗

台東縣去年曾有近10個團隊赴嘉義市觀摩「320+1城市博覽會」，今年換嘉義市跨局處團隊前往參訪「2026台東博覽會」。市長黃敏惠昨天率隊與台東縣長饒慶鈴交流城市治理、地方創生及策展經驗。黃敏惠說，兩地風貌不同，但都從在地文化出發，打造具有特色的城市品牌。

嘉義從農業縣轉型農工科技大縣 翁章梁獲國土建設特別貢獻獎

「2026國家卓越建設獎」昨天在台北舉行頒獎典禮，嘉義縣長翁章梁獲頒「國土建設特別貢獻獎」，肯定任內推動城鄉建設、環境改善及國土永續等成果。翁章梁表示，國土建設是對土地與下一代的永續承諾，獲獎也是持續推動嘉義發展的責任。

迎接父親節鼓勵運動 台南新市、歸仁全民運動中心推出男性、父親優惠

慶祝父親節、鼓勵大家多運動，台南市新市全民運動中心宣布8月8日男性民眾現場登記，即可免費使用健身中心、桌球教室及撞球教室，每次以1小時；歸仁全民運動中心則是與活動海報合影、入場出示可證明身分文件，半價優惠一次。

西寮遺址卡關解套 台84線橋下道路可望打通

台八四線的國道一號至台十九甲線間的增設橋下地方連通道新建工程，約二點三公里，因西寮遺址卡關多年，最關鍵的環境影響評估日前獲環境部環評委員同意備查，開闢案獲重大進展，待交通部核准即可進入實質動工程序。

台南溪北首條 捷運橘線露曙光

台南六條捷運優先路網集中溪南地區，未解決溪南、溪北發展長期失衡，市府著手第七條規畫案「橘線（佳里善化段）」，將成溪北第一條，交通部昨允諾明年補助可行性研究經費。民代盼加速展開，但居民憂心載客量難支撐營運，淪為畫大餅。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。