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嘉縣表藝中心消防改善工程發包 預計9月底完工

中央社／ 嘉義縣4日電

嘉義縣表演藝術中心演藝廳與實驗劇場進行消防系統升級與改善工程近日完成發包，預計下個月底完工，原訂排在9月演出的三昧堂創意木偶團隊「重生」音樂劇，延至明年1月。

嘉義縣表藝中心5月底時因演藝廳及實驗劇場消防設備檢測異常，全面暫停演藝廳及實驗劇場活動進行檢修，相關工程日前完成發包，即將動工。

嘉義縣文化觀光局副局長宗金蘋告訴中央社記者，因為廳舍完工啟用已逾20年，消防管線要全面查修，會耗很多時間，預計在9月底完成工程，10月中演藝廳及實驗劇場重新開放使用。

為此，三昧堂創意木偶團隊團長嚴仁鴻表示，今年9月6日原訂在實驗劇場演出的「重生」布袋戲音樂劇，延期至明年1月10日，預計11月上線售票。

此外，表藝中心表示，原訂9月5日在演藝廳演出的故事工廠第24回作品「婚禮上的小抄」，延期至明年3月6日，已購票觀眾可持原票券入場觀賞，無須換票。如因延期不克前來，退票作業詳見TixFun售票頁面說明。

原訂9月13日在演藝廳演出的六藝樂集「昭和酒場」少年仔來放送台日歌謠故事音樂會，將異動演出地點，確認後另公告。9月19日台北木偶劇團在實驗劇場演出的「水鬼請戲」取消，已購票觀眾將由團隊辦理退票作業。10月3日在演藝廳的如果兒童劇團環境教育繪本親子劇，將異動演出地點，確認後另公告。

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