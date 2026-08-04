「命理諮詢」成熱門選民服務 南市議員李宗霖推出就預約排滿

無黨籍台南市議員李宗霖服務處推出「命理諮詢」選民服務，上個月進駐後意外掀起預約熱潮，每周開放時段幾乎都被預約額滿。李宗霖表示，命理諮詢推出後反應超乎預期，顯示不少民眾對相關服務有需求，也希望透過多元諮詢，讓選民服務更貼近市民生活。

李宗霖表示，服務處目前除提供法律、會計、心理及健身等專業諮詢外，上個月再媒合命理師加入服務行列，感謝各領域專業人士熱心進駐，讓服務處能提供更全面的協助，不再侷限於傳統陳情或法律問題。

李宗霖指出，服務處過去處理的法律諮詢、地方陳情案，多僅能從法規與行政層面著手，但伴隨著這些而來，更多的是服務對象在面對人生轉折、重大衝突或家庭抉擇時，往往會陷入迷茫與焦慮。為了讓選民服務更具全面與溫度，服務處特別媒合命理師，定期開設命理諮詢服務。

該項服務推出後，預約人數超乎預期，至今為止每周時段都被排滿，顯見民眾對命理服務極有興趣。針對這波預約熱潮，李宗霖表示，命理諮詢不像法律、心理等諮詢服務是遇到特定狀況才有需求，無論過得順不順，都是可以來聽聽有沒有更適合自己的建議。

目前除了事業之外，最多人問的就是感情對象，李宗霖笑說，命理師還建議服務處不如讓他幫忙合盤牽線好了。不過李宗霖也提醒，不少人得知消息後都問他準不準，但無論命理師給出的分析建議怎麼說，人生都還是掌握在自己手中，應適度參考為宜。