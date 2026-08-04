嘉義台東城市博覽會互取經 黃敏惠率隊交流地方創生經驗

台東縣去年曾有近10個團隊赴嘉義市觀摩「320+1城市博覽會」，今年換嘉義市跨局處團隊前往參訪「2026台東博覽會」。市長黃敏惠昨天率隊與台東縣長饒慶鈴交流城市治理、地方創生及策展經驗。黃敏惠說，兩地風貌不同，但都從在地文化出發，打造具有特色的城市品牌。

嘉義市與台東近年在城市設計及策展領域往來密切。黃敏惠2019年曾參訪台東設計中心，了解台東以設計思維整合地方文化、產業及城市治理的作法；嘉義市2021年舉辦「台灣設計展」，以「家意・以城為家」為主題，將城市化為展場，呈現木都文化、歷史空間活化及市民參與成果。

黃敏惠此次參訪台東博覽會表示，台東將舊站特區轉化為觀光與經濟發展場域，與嘉義市活化舊監獄、木造建築群，將歷史空間重新納入城市發展的方向有相互呼應之處。

她說，台東以「慢經濟」結合自然環境與南島文化，建立城市品牌；嘉義市則在建城321年之際，於去年舉辦320+1城市博覽會，以「共享、宜居、摩登」為核心，將歷史文化融入城市設計，兩地都從自身特色出發尋找城市發展定位。

饒慶鈴表示，去年320+1城市博覽會舉辦期間，她曾率隊前往嘉義市參訪，台東約有10個團隊赴嘉義觀摩，相關交流經驗也運用在今年台東博覽會；兩地青年發展團隊也持續互訪，希望透過城市間交流，把其他城市的經驗轉化為適合地方發展的作法。

嘉義市長黃敏惠率市府跨局處團隊參訪「2026台東博覽會」，與台東縣府及策展團隊交流城市策展經驗、合影留念。圖／嘉義市政府提供

嘉義市長黃敏惠（左二）率市府跨局處團隊參訪「2026台東博覽會」，聽取策展人員介紹展覽內容及地方特色，台東縣長饒慶鈴（右二）陪同參觀。圖／嘉義市政府提供