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嘉義從農業縣轉型農工科技大縣 翁章梁獲國土建設特別貢獻獎

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣長翁章梁致詞表示，這份榮耀屬於全體縣民與縣府團隊，國土建設是對土地與下一代的永續承諾，獲獎既是里程碑更是重大的責任。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣長翁章梁致詞表示，這份榮耀屬於全體縣民與縣府團隊，國土建設是對土地與下一代的永續承諾，獲獎既是里程碑更是重大的責任。圖／嘉義縣政府提供

「2026國家卓越建設獎」昨天在台北舉行頒獎典禮，嘉義縣長翁章梁獲頒「國土建設特別貢獻獎」，肯定任內推動城鄉建設、環境改善及國土永續等成果。翁章梁表示，國土建設是對土地與下一代的永續承諾，獲獎也是持續推動嘉義發展的責任。

國家卓越建設獎被視為國內不動產及建設領域重要獎項，嘉義縣政府表示，嘉義近年正從傳統農業大縣朝「農工科技大縣」轉型，隨著產業發展及重大建設陸續推進，城鄉環境及公共空間品質也成為縣府施政重點。

縣府表示，翁章梁任內推動城鄉風貌優化及「城鎮之心」計畫，並將綠色廊道、水環境、生態及景觀美學納入公共建設，希望改變過去公共工程較著重硬體功能的思維，讓建設同時兼顧居民生活需求、地方特色及環境永續。

嘉義近年產業版圖也出現明顯變化，從過去以農業為主，逐步加入科技、工業等產業發展元素，縣府認為，在產業快速進駐的同時，如何讓城鄉建設、居住環境及公共空間同步提升，是嘉義轉型過程的重要課題。

翁章梁說，這項獎項屬於全體縣民及縣府團隊，獲獎是里程碑也是責任，未來將持續把國土永續、地方特色及城市發展結合，讓產業發展與生活環境品質同步提升。

嘉義縣長翁章梁榮獲國土建設特別貢獻獎，與其他獲獎者上台接受表揚。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣長翁章梁榮獲國土建設特別貢獻獎，與其他獲獎者上台接受表揚。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣長翁章梁榮獲國土建設特別貢獻獎。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣長翁章梁榮獲國土建設特別貢獻獎。圖／嘉義縣政府提供

翁章梁 嘉義 農業

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