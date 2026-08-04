聽新聞
0:00 / 0:00
迎接父親節鼓勵運動 台南新市、歸仁全民運動中心推出男性、父親優惠
慶祝父親節、鼓勵大家多運動，台南市新市全民運動中心宣布8月8日男性民眾現場登記，即可免費使用健身中心、桌球教室及撞球教室，每次以1小時；歸仁全民運動中心則是與活動海報合影、入場出示可證明身分文件，半價優惠一次。
市政府體育局長王效文表示，希望藉節慶優惠活動，吸引更多市民走進全民運動中心，養成規律運動的好習慣。父親節是向爸爸表達感謝的日子，鼓勵爸爸們運動照顧健康。體育局會持續打造友善、便利的運動環境。
王效文表示，全民運動中心提供完善運動設施，更肩負推廣全民運動重要角色。歡迎大家在父親節陪伴爸爸一起運動，共享親子互動時光，以健康、活力迎接每一天，讓運動成為最實在、最有意義的父親節禮物。
新市全民運動中心在新市區中華路中信科技大學。歸仁全民運動中心在歸仁區長大路長榮大學。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。