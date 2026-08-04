西寮遺址卡關解套 台84線橋下道路可望打通

台八四線的國道一號至台十九甲線間的增設橋下地方連通道新建工程，約二點三公里，因西寮遺址卡關多年，最關鍵的環境影響評估日前獲環境部環評委員同意備查，開闢案獲重大進展，待交通部核准即可進入實質動工程序。

南市府正爭取建設經費，初估約四億元，工期則估二年，全案上月也送交通部公路局審查，核准後，市府將辦理後續發包施工作業。

台八四線橫跨南市玉井、大內、官田、下營、麻豆、學甲、北門等七區，全長約四十一點八公里，其中，自台一線官田渡頭至北門台六一線間的橋下兩側設置平面道路，不過路線經過的台十九甲麻豆段至國一下營系統交流道間約二點三公里，因有西寮遺址下方無法闢建，成為斷點，功能大打折扣。

交通部公路局前年決定，採填高、不下挖，就地保存遺址解套，將全案提送環境部審查，經兩次審查補件後終於傳出好消息，今年六月獲環評委員同意備查。

長期關注此案的市議員陳秋宏說，選區的下營、麻豆鄉親都相當關心，也盼望能早日打通，這更攸關地方交通平權，後續會持續緊盯，務必早日施工。

「對機車族影響最大」麻豆區張姓柚農、官田區陳姓工程師說，台八十四線橋下道路因西寮遺址讓往來道路中斷，機車族都得繞路十五分鐘以上，未來完工後可直接貫通，也能分流，降低鄰近東西向的市道一七六、一七四線道路交通負擔，溪北地區又增加一條東西向便捷道路往來山海間。