台南溪北首條 捷運橘線露曙光

台南六條捷運優先路網集中溪南地區，未解決溪南、溪北發展長期失衡，市府著手第七條規畫案「橘線（佳里善化段）」，將成溪北第一條，交通部昨允諾明年補助可行性研究經費。民代盼加速展開，但居民憂心載客量難支撐營運，淪為畫大餅。

南市交通局表示，後續於橘線規畫過程中，會適時向地方說明規畫成果與聽取建言，提出最適合建設方案。

南市交通局長王銘德說，南科快速發展產生就業、居住人口外溢，相關需求逐漸延伸到溪北地區，為因應未來佳里、麻豆地區往來南科交通需求，提出捷運橘線初步構想，會串連佳⾥、麻豆、善化，並銜接台鐵善化車站、捷運深綠線。

據了解，橘線全長約十八點七公里，沿線以路寬至少廿公尺、不拆民宅及使用公有地為主要原則，預估會沿著一七六線麻佳公路，接麻豆外環道至麻善大橋，行經台一九甲線至善化火車站，詳細路線待確定。

立院財政委員會昨前往考察，交通部鐵道局副局長陳慧君說，交通部次長伍勝園有指⽰補助台南溪北捷運的可⾏性研究經費，但今年度預算用罄，會優先匡列明年預算來支持，建議市府先動用地方款項加速規畫。

副市長趙卿惠說，會努力加速讓溪北首條捷運在市長黃偉哲任內啟動。

立委郭國文主張，橘線可視為深綠線的延伸，應將橘線納入先期路網，以加速進程，也請市府於可行性研究時評估是否有支線連結到官田，讓善化、官田都能有共構設計，帶動地方發展。議員蔡蘇秋金、謝舒凡都說，希望能早日動工，這是鄉親最大願望。

「佳里區最缺的就是軌道建設」世居當地的佳里商圈發展協會理事長陳俊任說，佳里是大北門區政經中心，若有捷運列車強化與溪南地區連結，除能具體改善交通更便利，市容發展也會大蛻變。麻豆區六十多歲李姓麵攤業者苦笑說「不知道有無機會看到捷運通車？」規畫也不代表未來就一定會實現，對此平常心看待。也有居民認為，此路線恐難撐起營運成本，恐淪為畫大餅。

交通局表示，南市軌道運輸以台鐵為南北骨幹，捷運橘線則可與台鐵銜接，提升大眾運輸可及性與便利性。