台84線西寮遺址卡關解套 高架橋下道路可望全線打通

台84線國1至台19甲線間約2.3三公里高架橋下增設通道新建工程，因西寮遺址卡關多年，最關鍵的環境影響評估日前已獲環境部環評委員同意備查，工程開闢案獲重大進展，民代表示，將督促市府全力打通地方交通任督二脈。

台84線橫跨南市玉井、大內、官田、下營、麻豆、學甲、北門等7區，全長約41.8公里。其中，自台1線官田渡頭至北門台61間橋下兩側設置平面道路，不過路線經過的台19甲麻豆段至國1下營系統交流道間約2.3公里因有西寮遺址下方無法闢建，交通運輸卡關多年功能大打折扣。

交通部公路局前年決定，採填高、不下挖，就地保存遺址解套，將全案提送環境部審查，經兩次審查補件後終於傳出好消息，已在今年6月獲環評委員同意備查。

據悉，台南市政府辦理建設經費爭取及後續發包施工，初估經費約4億元，預估工期2年，並已於上月送交公路局審查，待核准後市府將辦理後續發包施工作業。

長期關注此案的市議員陳秋宏說，選區的下營、麻豆鄉親都相當關心，也盼望能早日打通，他指出，這更攸關地方交通平權，也會在議會緊盯後續，務必早日施工。

「對機車族影響最大！」麻豆區張姓柚農及官田區陳姓工程師說，84線橋下道路因西寮遺址讓往來道路中斷，機車族都得至少繞15分鐘以上，未來完工後可直接貫通、分流，降低鄰近東西向的市道176、174線道路交通負擔，溪北地區又增加一條東西向便捷道路往來山海間，對照鄰近縣市快速道路橋下連成一氣，台南在這部分真的要加快腳步。

台84線台南下營西寮遺址卡關解套，高架橋下道路可望全線打通。記者謝進盛／攝影