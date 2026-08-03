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雲林水林鄉清潔隊位在行政區門面 常被亂堆垃圾引詬病將被迫搬家

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
水林鄉清潔隊緊鄰學校及多個機關社團，且常被亂堆垃圾，引起地方詬病，鄉公所除加強監控查巡，並已積極辦理遷移計畫。記者蔡維斌／攝影
水林鄉清潔隊緊鄰學校及多個機關社團，且常被亂堆垃圾，引起地方詬病，鄉公所除加強監控查巡，並已積極辦理遷移計畫。記者蔡維斌／攝影

雲林縣水林鄉清潔隊24年來一直設在鬧區行政中心，緊鄰公所等機關學校，人來人往，因常被堆積回收品或垃圾，嚴重破壞市容環境，引起地方詬病，公所除加強監視器與巡邏，更自籌7千多萬元計畫搬遷，因三次流標已追加預算積極辦理發包，期能趕在明年底遷移，維護市容環境。

水林鄉公所表示，清潔隊現址係為雲林縣府社工員水林服務中心舊址，早年因館舍使用率低，加上當時清潔隊附設在公所民政課內辦公，空間狹小民眾洽公極為不便，2002年才遷移至現址，迄今已20多年。

清潔隊過去曾把垃圾車或回收車停放在隊前空地，有不肖民眾圖一時方便，將一包包垃圾或回收袋直接放在清潔隊前，即便空地淨空，還是有人利用夜間堆放垃圾，更誇張的是還堆放在鄰旁的水林國中及水燦林國小校門口，散發惡臭，影響學生上下學。

由於清潔隊位於該鄉的行政中心門面，不只與學校、公所相鄰，更靠近郵局、衛生所、老人會等社團機構，每天洽公、上下班、接送學生，人來人往，清潔隊為維護整潔，也清不勝清。

代理鄉長張東凱對清潔隊前被隨意堆置垃圾極為重視，除委請北港警分局加強夜間巡邏，更對該區死角範圍增設監視器，如發現亂堆垃圾民眾將依法開罰，絕不寬貸。

張東凱指出，除加強監控查巡，公所也已計畫搬遷，目前已盤點水林垃圾暫置場約1公頃用地，興建辦公室及停車場、資源回收分類格、地磅、機具儲存室，粗估工程總經費約7600萬元，因已3次流標，公所將追加預算積極辦理發包，預計最快明年下半年搬遷至新址。

垃圾 監視器 社工

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