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台積電效應帶旺嘉義 縣治拚增停車場、中埔水上爭取社宅

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
立委蔡易餘邀集內政部、國土署及地方相關單位，討論中埔、水上社宅規畫，希望因應嘉義產業發展及未來人口居住需求。記者李宗祐／攝影
立委蔡易餘邀集內政部、國土署及地方相關單位，討論中埔、水上社宅規畫，希望因應嘉義產業發展及未來人口居住需求。記者李宗祐／攝影

嘉義縣產業發展加速，停車與居住需求也跟著浮現。立委蔡易餘今天偕同立委王美惠、內政部次長董建宏等人考察太保縣治特區停車空間，隨後轉往中埔關心水上、中埔社宅需求。蔡易餘表示，台積電等產業投資將帶動人口移入，中央應提前布局停車及住宅需求。

蔡易餘、王美惠下午透過立法院內政委員會考察，與董建宏、內政部國土署署長蔡長展、交通部公路局副局長林聰利等人，先到太保市縣治特區會勘，並邀集嘉義縣政府建設處、交通部公路局及台糖公司等單位，討論興建立體停車場及多功能社區活動中心的可能性。

蔡易餘表示，近期不少民眾反映，到縣治特區消費或洽公「一位難求」，目前區內公有停車格約1400多個，且多數為平面停車場。隨著嘉義科學園區台積電持續進駐、馬稠後產業園區發展，加上Outlet預計明年營運，停車需求勢必持續攀升，如果現在不預作準備，未來問題恐更加嚴重。

交通部公路局表示，前瞻基礎建設計畫全國停車場補助經費約260億元，嘉義縣過去僅獲2.3億元補助民雄立體停車場，占比不到1%。交通部將持續向行政院爭取新一期停車場補助計畫，也建議縣府先編列經費進行可行性評估。

考察初步提出3個方向，包括盤點議會前停車場及棒球場、田徑場周邊土地，評估立體化並結合多功能社區活動中心；研究祥和國小操場地下空間增設停車場；台糖在祥和一路東段與太保三路住宅用地提出具體開發計畫前，評估先開放作為平面停車場。

王美惠表示，嘉義縣市都面臨停車空間不足問題，希望相關單位加速處理，台糖閒置土地也可研議出租或活化利用，先協助紓解停車需求。

一行人隨後前往中埔鄉，進一步討論中埔、水上社會住宅布局。蔡易餘表示，中埔、水上部分地區人口密集，加上嘉義縣整體產業開發，台積電等重大投資預期帶動更多就業人口，未來居住需求將提高，希望內政部重新檢討嘉義縣社宅需求總量。

蔡易餘說，如果中央重新評估後提高嘉義縣社宅需求總量，希望將中埔、水上納入設置評估；兩地也是嘉義縣市生活圈重要區域，相關都市計畫檢討案已送內政部，希望中央加速審議，因應未來縣市周邊人口、產業及住宅需求變化。

蔡易餘表示，這次考察從縣治特區停車空間一路延伸到中埔、水上社宅，希望在嘉義產業及人口進一步成長前，中央與地方先把交通、停車及居住需求納入規畫，避免公共建設速度追不上產業發展。

內政部次長董建宏（中）與立委蔡易餘（左）、國土署署長蔡長展（右）等人，就中埔、水上社宅需求及基地條件交換意見。記者李宗祐／攝影
內政部次長董建宏（中）與立委蔡易餘（左）、國土署署長蔡長展（右）等人，就中埔、水上社宅需求及基地條件交換意見。記者李宗祐／攝影

內政部盤點嘉義縣水上鄉、中埔鄉社宅可能基地，作為後續評估參考。記者李宗祐／攝影
內政部盤點嘉義縣水上鄉、中埔鄉社宅可能基地，作為後續評估參考。記者李宗祐／攝影

立法院內政委員會今天到嘉義考察，中埔、水上社宅規畫成為下午討論重點，中央與地方就社宅需求、基地及都市計畫等議題交換意見。記者李宗祐／攝影
立法院內政委員會今天到嘉義考察，中埔、水上社宅規畫成為下午討論重點，中央與地方就社宅需求、基地及都市計畫等議題交換意見。記者李宗祐／攝影

立委蔡易餘（前排左三）偕同立委王美惠（前排右二）、內政部次長董建宏（前排右一）等人，考察嘉義縣太保市縣治特區停車空間，討論增建立體停車場等方案。圖／蔡易餘服務處提供
立委蔡易餘（前排左三）偕同立委王美惠（前排右二）、內政部次長董建宏（前排右一）等人，考察嘉義縣太保市縣治特區停車空間，討論增建立體停車場等方案。圖／蔡易餘服務處提供

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