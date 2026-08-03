台南夏日音樂節 將軍吼嗨翻將軍漁港

「2026台南夏日音樂節－將軍吼」2日晚間迎來第二日「將軍鬥鬧熱」主題夜，在將軍漁港熱力登場。活動邀集實力唱將、人氣樂團及創作歌手輪番演出，並結合濱海美食、市集及璀璨煙火，吸引大批樂迷湧入，為今夏最具代表性的濱海音樂盛典畫下圓滿句點。壓軸更由由電影《陽光女子合唱團》人氣CP孫淑媚、安心亞驚喜合體演出，為活動畫下精彩句點。

市長黃偉哲驚喜現身活動現場，除與民眾熱情互動、有獎徵答外，也感謝來自全台各地的樂迷熱情支持。他表示，將軍吼已成為全台夏季指標性音樂品牌，今年除邀請堅強卡司演出外，更串聯將軍、七股及北門濱海觀光資源，希望透過音樂、煙火及在地特色，讓更多民眾走進台南濱海，感受海港風情與城市魅力，帶動地方觀光及產業發展。

晚間煙火秀由黃偉哲與藝人黃偉晉共同啟動，今年以「你的願望・點亮世界」為主題，透過層層綻放的璀璨煙火，象徵懷抱希望、勇敢追夢，也展現台南持續向前、迎向未來的城市精神。煙火映照將軍漁港夜空，搭配現場音樂演出，將現場氣氛推向最高潮，贏得滿場掌聲與歡呼。

第二日演出由Ponay卜耐、公館青少年、王艷薇、南西肯恩及黃偉晉接力開唱，從原民音樂、療癒民謠到青春搖滾，帶來豐富多元的音樂風格。其中首度登上將軍吼舞台的黃偉晉，不僅演唱多首人氣歌曲，並與現場歌迷熱情互動，掀起一波波歡呼聲浪。

壓軸演出由全台票房突破7.7億元電影《陽光女子合唱團》人氣組合「蘭珮CP」孫淑媚與安心亞首度攜手登上將軍吼舞台，延續電影中的默契與情感，帶來歌曲〈練武功〉，活力十足的演出點燃全場熱情，也成為本屆將軍吼最受矚目的亮點之一，為兩天活動劃下完美句點。

觀光旅局表示，台南下半年精彩活動接力登場，包括七股海鮮節、台南總舖師四季辦桌、一見雙雕藝術季、七股鹽山風箏嘉年華，以及後續的台南熱氣球派對、關子嶺溫泉美食節等，歡迎全國民眾安排台南小旅行，欣賞精彩活動、品嚐在地美食，深入體驗濱海觀光魅力；搭配「住宿台南－好康三重送」活動，還有機會抽中多項好禮。

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