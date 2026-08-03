雲林縣議會退役公物活化 捐贈公益團體資源再利用

雲林縣議會日前捐贈達到使用年限、經過保養整備後狀況良好的辦公設備及家具給雲林縣多個公益團體，將議會公務資源轉化為在地公益能量，公益團體今天表達感謝。

雲林縣議會今天舉辦「議器相挺、永續共享」公益捐贈與物資分享記者會，由雲林縣議長黃凱主持，雲林家扶中心的孩童帶來太鼓表演，為活動拉開序幕。

黃凱表示，過去議會部分辦公家具、設備依規定超過使用年限進行更新汰換，但議會人員盤點時發現替換下來的桌椅、設備本體堪用，因此進行整理與整備，讓「退役」公物煥然一新。

黃凱強調，公部門資源有限，但民間愛心無窮，希望「退役」公物進入社區與公益團體後，能幫助大家在第一線推動服務時更加順手，讓公務資源在新的位置繼續發揮最大效益，達到「資源再利用、作伙來相挺」的目的。

受贈雲林家扶中心主任廖志文指出，目前家扶扶助的家庭約1000個，感謝議會的協助，減輕許多家庭的經濟負擔。

雲林縣議會說，此次活動分別捐贈給雲林家扶中心、恩主公慈善會及林頭社區發展協會等單位，不僅是物資的分享，更希望藉此凝聚社會各界對資源循環再利用的重視。