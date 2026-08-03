紓解鬧區停車位難求 台南佳里立體停車場最快明年動工

台南市佳里區鬧區車水馬龍停車位一位難求，地方爭取興建立體停車場紓解，最快將在明年動工，總經費逾5億元，力拚在2028年完工。

佳里市區商業繁盛，然停車問題嚴重，用路人抱怨不已，立委郭國文多次爭取進學路立體停車場，去年也邀請交通部長陳世凱到場，認為解決停車問題迫在眉睫。

郭國⽂今安排立法院財政委員會前往台南考察地⽅建設預算執⾏進度再次會勘，市府交通局副局長熊萬銀簡報時說，⽬前進學路立體停⾞場已於7⽉21⽇開標，後續與南市府財稅局協調後，成功取得用地，讓停車場可以擴大為2900平方公里，預計興建4層樓，可容納180席汽車、80席機車，總經費5.14億，市府自籌約2.97億元，預計明年初動工，工期2年，最快2028年完工，現有基地原有樹木將盡量保留。

與會的台南市副市長趙卿惠強調，市府會在跟社會局、民政局協調，看改停車場1樓空間是否作為該為親⼦悠遊館或公托以及活動中⼼使用，若地方沒有需求，則會以籌設商場為主。