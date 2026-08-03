快訊

Google Pixel手機狂耗電！官方稱修復遭打臉 想省電改3設定

健檢血糖正常別安心太早！醫示警恐藏糖尿病、失智危機

汐止驚見直升機卡路口！螺旋槳勾斷電纜 大同路口號誌全亂

聽新聞
0:00 / 0:00

南市第七條捷運規畫曝光 首度跨足溪北佳里麻豆善化

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
南市第七條捷運規畫案首度跨足溪北；立委郭國文（中）爭取「橘線」由溪北佳里經麻豆至善化火車站，被視為「深綠線延伸」，記者謝進盛／攝影
南市第七條捷運規畫案首度跨足溪北；立委郭國文（中）爭取「橘線」由溪北佳里經麻豆至善化火車站，被視為「深綠線延伸」，記者謝進盛／攝影

南市第七條捷運規畫案首度跨足溪北；「橘線」由溪北佳里經麻豆至善化火車站，被視為「深綠線延伸」，未來與捷運深綠線共構接壤，全長18.7公里，預計下周將可行性研究提交送往交通部審議，地方推估最快可能須15至20年才有可能通車。

台南溪南、溪北發展長期失衡，目前六條捷運優先路網包含第一期藍線、藍線延伸線、綠線、紅線、深綠線及黃線，總經費預估約3528億元。其中進度最快的第一期藍線預計今年底動工，目標2031至2032年通車。6條捷運路線全在溪南，溪北居民不平。

立院財政委員會今上午前往考察，立委郭國文邀交通部鐵道局副局長陳慧君、交通部公路局副局長林聰利、台南市議員蔡蘇秋金與謝舒凡、台南市副市長趙卿惠、台南市交通局副局長熊萬銀一同參與。

郭國⽂再度爭取到市府優先規劃溪北⾸條捷運，從佳⾥、麻豆連結到善化深綠線的橘線，並獲得交通部支持明年編列預算，將補助溪北捷運的可⾏性研究費⽤。

據知，路線規畫以路寬至少20公尺不拆民宅及使用公有地為主要原則，預估將沿著176線麻佳公路接麻豆外環接麻善大橋走台19甲線至善化火車站，詳細路線仍待確定。 而外界質疑路線恐難撐起捷運，恐淪為畫大餅，現階段強化現有交通路網接駁更對準需求。

郭國⽂則表⽰，南科化效應外溢讓溪北人流快速增加，按照竹科經驗，會持續往北擴散。為了均衡台南發展，透過交通建設串聯，對加速溪北地區發展相當重要，⽽捷運更是在地期待已久的重要建設。與會市議員蔡蘇秋金、謝舒凡均表示，希望能早日動工，這是鄉親們最大願望。

根據郭國⽂建議，市府公布⾸條溪北捷運橘線串連佳⾥、麻豆、善化，並在善化與深綠線連結，預計下周提報交通部，爭取中央補助可⾏性研究費⽤，總⾦額約1300萬。

郭國文認為，從路線來看，台南捷運橘線，可視為捷運深綠線的延長，他主張，應將橘線納入先期路網，來加速進程，同時也請市府於可行性研究當中，評估是否有支線連結到官田，讓善化、官田都可以有共構設計，來帶動地方發展。

南市第七條捷運規畫曝光，首度跨足溪北佳里麻豆善化，圖為預計路線經過的市道176線麻佳公路。記者謝進盛／攝影
南市第七條捷運規畫曝光，首度跨足溪北佳里麻豆善化，圖為預計路線經過的市道176線麻佳公路。記者謝進盛／攝影

南市第七條捷運規畫曝光，首度跨足溪北佳里麻豆善化，希望發展連成一氣。記者謝進盛／攝影
南市第七條捷運規畫曝光，首度跨足溪北佳里麻豆善化，希望發展連成一氣。記者謝進盛／攝影

捷運 火車 藍線 台南

延伸閱讀

讚李四川功不可沒 侯友宜、蔣萬安試乘萬大中和線

台南捷運藍線將動工 平實營區房價站穩6字頭

桃園下南崁人口暴增 民代籲捷運開發同步補足公共設施

三鶯線通車改變購屋版圖！高收入首購族沿藍線找房 「若水秧翠」成新焦點

相關新聞

南市第七條捷運規畫曝光 首度跨足溪北佳里麻豆善化

南市第七條捷運規畫案首度跨足溪北；「橘線」由溪北佳里經麻豆至善化火車站，被視為「深綠線延伸」，未來與捷運深綠線共構接壤，全長18.7公里，預計下周將可行性研究提交送往交通部審議，地方推估最快可能須15至20年才有可能通車。

紓解鬧區停車位難求 台南佳里立體停車場最快明年動工

台南市佳里區鬧區車水馬龍停車位一位難求，地方爭取興建立體停車場紓解，最快將在明年動工，總經費逾5億元，力拚在2028年完工。

台南模範父親 百歲「晶鑽爸爸」蓋過2水庫

台南市政府昨表揚五十二名模範父親，其中獲選「晶鑽爸爸」的百歲人瑞郭坤榮是台電首批台籍工程師，曾參與水庫興建，一生經歷豐富，兒女在學術圈等領域都有成就，女兒即現任南市社會局長郭乃文，成全場焦點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。