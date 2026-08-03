斗六市長選舉三姝對決競爭激烈 她推普發現金3千元政見搶票

下屆雲林縣斗六市長選舉競爭激烈，國民黨內部分裂，縣黨部提市代會副主席黃尤美參選、黨籍縣議員賴淑娞也宣布參選到底，民進黨則提名前立委尹令瑛挑戰，3姝對決備受關注。尹令瑛今發表政見，包括爭取斗六至台中高鐵的台鐵直達快車、普發現金3千元、重陽敬老津貼3千元、生育補助3萬元及長青食堂每餐加碼20元等，強調會照顧好斗六每個家庭。

尹令瑛今在市代表顏碧祺、鎮北里長劉弘暉陪同下發表社會福利政見，她表示，斗六市庫還有8.6億元，她若當選會將每一分預算花在市民身上，除規畫推動普發現金3千元，與市民共享，也將把重陽敬老津貼從現行500元提高至3千元、長青食堂每餐加碼20元、生育補助加碼3萬元，實質減輕家庭負擔。

她也指出，交通是城市繁榮的命脈，有好的交通才讓人願意來，有人潮才能帶動錢潮，未來她將積極爭取斗六至台中高鐵的黃金轉乘與直達快車，並全面改善人行道與危險路口，同時活化商圈、市場與老街，大力發展文化觀光與夜間經濟，讓人潮化為源源不絕的錢潮。

顏碧祺表示，斗六近年來人口一直維持在10.8萬人左右，無法明顯成長，對斗六市發展有阻礙，也越來越多商家反映生意越來越難做，尹令瑛學歷高、經歷豐富，且願意傾聽民意，相信她上任後，能讓斗六市進步，人民有感。