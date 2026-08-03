台南城市品牌識別兩標案花1830萬遭質疑 文化局：用途不同

台南市政府斥資250萬打造全新城市品牌識別近期備受關注，有民眾認為，新的城市品牌識別設計相當好看，也能感受到城市的進步，但目前較少看見廣泛運用。另有民眾發現，市府還有一筆約1580.6萬「台南品牌及城市形象推廣委託案」，讓外界質疑耗費大量公帑，卻未見成果。

對此，文化局回應，該筆1580.6萬為2023年辦理「台南品牌及城市形象推廣委託案」，主要內容並非城市品牌識別設計，而是配合台南400系列活動辦理整體行銷推廣，包含台南400總體推廣策略規畫與執行、媒體整合宣傳、台南400官方網站建置等，與2024年辦理的城市品牌識別暨指標示範規畫案，工作內容及執行目的並不相同。

國民黨安南區市議員參選人姚正玉表示，市府2024年編列250萬元辦理「台南市城市品牌識別暨指標示範規劃案」，今年正式公布全新城市品牌識別；另查閱政府採購資料發現，文化局2023年也以1580.6萬委託電通邁格瑞博恩公司辦理「台南品牌及城市形象推廣委託案」，兩案合計超過1830萬元。

她質疑，2023年已投入逾1580萬元推動城市品牌與形象，隔年為何仍須再編列250萬元辦理品牌識別設計？兩案究竟是延續、分工或重新規畫，市府應向市民說明，以及後續更新城市識別系統所需經費，並建議政風單位檢視兩案是否有重複執行情形。