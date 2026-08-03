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雲林AI稽查車上路2月掃逾1.5萬輛車 揪出5黑煙柴油車353輛未驗機車
為提升移動汙染源稽查效能，雲林縣環保局今年斥資340萬元打造全國少見的多功能車載式AI智慧複合稽查車，自5月上路至7月14日止，已辨識逾1.5萬輛車，篩出5輛疑似高汙染柴油車及353輛逾期未完成排氣檢驗機車。
環保局長張喬維表示，AI智慧複合稽查車整合AI影像判煙、車牌辨識、噪音科技執法、空氣品質微型感測器及全天候錄影等功能，至7月14止累計完成34天巡查作業，共辨識1萬5156輛車，包括3173輛柴油車及6568輛機車。
透過AI影像判煙分析，篩選出5輛疑似排放黑煙的高汙染柴油車，後續將通知車主辦理排煙檢驗，另外，車牌辨識系統比對後發現353輛機車逾期未完成排氣定期檢驗或從未受檢，將列入後續通知改善名單。
除排煙管制外，AI智慧稽查車也同步執行高噪音車輛科技執法，目前已完成5場次勤務，發現12輛疑似噪音超標車輛，後續將依法通知辦理檢測及查證。
張喬維指出，稽查車也運用於非法棄置熱點48小時全天候監控，巡查期間同步蒐集PM2.5、PM10及臭氧等空氣品質數據，並結合車流資訊分析汙染熱區，作為後續汙染防制策略及精準稽查的重要依據，發揮智慧監測與大數據分析效益，若後續稽查成果豐碩，將考量增設複合式稽查車。
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