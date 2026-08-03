日本沼津市長訪台南 盼促進觀光與產業合作

日本靜岡縣沼津市長賴重秀一今天率團到台南市政府拜會，他表示，台南珍視傳統並開創未來的城市治理思維值得沼津市借鏡，盼透過交流為雙方觀光與產業合作奠定深厚基礎。

賴重秀一與沼津市職員一行共5人上午到台南市政府拜會，由台南市副市長姜淋煌與相關單位人員代表接待，雙方就觀光推廣、農產合作及城市發展等議題深入交換意見。

姜淋煌表示，沼津市與台南市近年互動密切，去年7月台南市副市長葉澤山曾率團前往沼津，參加當地年度盛事「沼津夏季．狩野川花火大會」並宣傳台南農特產品，感謝賴重秀一同意台南市政府免費設攤宣傳，也很高興台南農特產品能受到沼津市民喜愛。

姜淋煌表示，沼津的花火大會遠近馳名，而昨天晚間落幕的台南將軍吼音樂節也有施放高空煙火，期盼未來雙方可協助彼此宣傳夏季盛典，並交流大型活動管理經驗。

姜淋煌也提及，台南是台灣第一座城市，保留豐富傳統文化與美食，同時也擁有發達農漁業、觀光業與科技業，而沼津市以發達漁業、水產加工業和沼津港觀光聞名，與台南運用在地物產推廣觀光理念非常相似，期盼未來兩市在觀光和產業上能有更多交流與互相學習機會。

賴重秀一表示，台南作為歷史古都與美食之都，沼津市與台南一樣是歷史文化與現代產業交融城市，台南珍視傳統並開創未來的城市治理思維值得沼津市借鏡，期待透過此次深入交流，為兩市未來觀光與產業合作奠定深厚基礎。