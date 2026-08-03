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台南模範父親 百歲「晶鑽爸爸」蓋過2水庫

聯合報／ 記者謝進盛／台南報導
台南市政府2日表揚52名模範父親，百歲人瑞郭坤榮（左三）獲選為「晶鑽爸爸」，他是台電首批台籍工程師 。記者謝進盛／攝影
台南市政府2日表揚52名模範父親，百歲人瑞郭坤榮（左三）獲選為「晶鑽爸爸」，他是台電首批台籍工程師 。記者謝進盛／攝影

台南市政府昨表揚五十二名模範父親，其中獲選「晶鑽爸爸」的百歲人瑞郭坤榮是台電首批台籍工程師，曾參與水庫興建，一生經歷豐富，兒女在學術圈等領域都有成就，女兒即現任南市社會局長郭乃文，成全場焦點。

一百歲的郭坤榮為全場最高齡者，他曾在台電服務廿五年，長年為偏鄉送電，並參與達見（德基）及曾文水庫興建，退休後更創業美術燈、洋菜凍。

南市府表示，郭坤榮與妻子結婚六十六年，育有二子一女，家庭和樂，認真做事的精神也深深影響子女。

郭坤榮長子郭育良為台大醫學院特聘教授，兩度獲得國科會傑出研究獎，長女郭乃文為成大醫學院名譽教授，曾獲全國卓越校長領導獎及師鐸獎，目前借調社會局長，次子郭育任則深耕生態旅遊，兩度獲得林業保育有功人士，在不同領域都有亮眼表現。

活動在新營民治市政中心南瀛堂舉行，市長黃偉哲頒獎給每名獲獎父親，郭坤榮由三名孩子、女婿等人陪同上台受獎、合影，場面溫馨；黃偉哲致詞說，現代父親不僅要扛起家計、承擔子女教養責任，更是不辭勞苦默默付出，「呼籲大家對爸爸的感恩及愛一定要大聲說出來」。

社會局指出，今年表揚經各區公所、原住民族事務委員會、家扶中心及身障團體推薦共分為四大類，包括「勇者爸爸」七人、「大樹爸爸」三人、「原住民Ａｍａ（阿瑪）」三人、「晶鑽爸爸」卅九人。

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