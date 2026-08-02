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雙女神合體嗨翻將軍漁港 台南將軍吼音樂會落幕

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
2026台南夏日音樂節－將軍吼音樂會晚間持續在將軍漁港登場，現場熱鬧滾滾。記者謝進盛／翻攝
2026台南夏日音樂節－將軍吼音樂會晚間持續在將軍漁港登場，現場熱鬧滾滾。記者謝進盛／翻攝

2026台南夏日音樂節－將軍吼音樂會晚間持續在將軍漁港登場，延續昨晚熱潮，持續吸引大批粉絲聆聽音樂饗宴，搭配漁港高空焰火秀，壓軸更由電影陽光女子合唱團人氣CP孫淑媚、安心亞合體演出high翻天，遊客欲罷不能。

今晚活動主題為「將軍鬥鬧熱。」主題夜，由Ponay卜耐、公館青少年、王艷薇、南西肯恩及黃偉晉接力開唱，從原民音樂、療癒民謠到青春搖滾，帶來豐富多元的音樂風格，首度登上將軍吼舞台的黃偉晉，不僅演唱多首人氣歌曲，並與現場歌迷熱情互動。

晚間焰火秀由台南市長黃偉哲與藝人黃偉晉共同啟動，黃偉哲說，將軍吼已成為全台夏季指標性音樂品牌，今年除邀請堅強卡司演出外，更串聯將軍、七股及北門濱海觀光資源，希望透過音樂、焰火火及在地特色，讓更多民眾走進台南濱海，感受海港風情與城市魅力。

壓軸演出由全台票房突破7.7億元電影「陽光女子合唱團」人氣組合「蘭珮CP」孫淑媚與安心亞首度攜手登上將軍吼舞台，延續電影中的默契與情感，帶來歌曲「練武功」，活力十足演出點燃全場熱情，為兩天活動劃下完美句點。

2026台南夏日音樂節－將軍吼音樂會晚間持續在將軍漁港登場，現場熱鬧滾滾。記者謝進盛／翻攝
2026台南夏日音樂節－將軍吼音樂會晚間持續在將軍漁港登場，現場熱鬧滾滾。記者謝進盛／翻攝

2026台南夏日音樂節－將軍吼音樂會晚間持續在將軍漁港登場，現場熱鬧滾滾。記者謝進盛／翻攝
2026台南夏日音樂節－將軍吼音樂會晚間持續在將軍漁港登場，現場熱鬧滾滾。記者謝進盛／翻攝

2026台南夏日音樂節－將軍吼音樂會晚間持續在將軍漁港登場，現場熱鬧滾滾。記者謝進盛／翻攝
2026台南夏日音樂節－將軍吼音樂會晚間持續在將軍漁港登場，現場熱鬧滾滾。記者謝進盛／翻攝

2026台南夏日音樂節－將軍吼音樂會晚間持續在將軍漁港登場，現場熱鬧滾滾。記者謝進盛／翻攝
2026台南夏日音樂節－將軍吼音樂會晚間持續在將軍漁港登場，現場熱鬧滾滾。記者謝進盛／翻攝

2026台南夏日音樂節－將軍吼音樂會晚間持續在將軍漁港登場，現場熱鬧滾滾。記者謝進盛／翻攝
2026台南夏日音樂節－將軍吼音樂會晚間持續在將軍漁港登場，現場熱鬧滾滾。記者謝進盛／翻攝

女神 將軍漁港 台南

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