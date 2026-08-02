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逾5000遊客捧場消暑 山上水道博物館「夏浪祭」強強滾
熱浪來襲，台南山上花園水道博物館第2屆「夏浪祭」連續兩天登場，昨首日就吸引超過5000名遊客湧入消暑，園區人潮爆棚。
山上花園水道博物館「夏浪祭」邁入第二年，去年廣受歡迎的百米滑水道再度回歸，今年更首度加入直徑20公尺大型氣墊戲水樂園，吸引大批親子入園消暑。大小朋友穿著泳裝穿梭水池、滑水道，現場水花四濺、笑聲不斷。
文化局長黃雅玲也到場與民眾同樂，除了走訪Fun水市集，更親自參加台語益智闖關，和大小朋友一起接受挑戰。黃雅玲表示，水道博物館除了保存百年文化資產，也希望透過不同活動讓古蹟走入生活。夏浪祭從去年推出百米滑水道，到今年新增大型氣墊戲水樂園，就是希望讓民眾每次來到水道，都能有不同的體驗與回憶。
館方指出，今年夏浪祭不只「玩水升級」，也增加多元遊憩內容，Fun水市集集結30個各具特色的文創、美食、手作及生活選物攤位，讓不下水的遊客也能悠閒逛市集。館方並推出消費集點回饋，獲得攤商熱情響應，共募集超過200份贈品，首日吸引超過5000名遊客入園，百米滑水道及全新大型氣墊戲水樂園從上午起便湧入大批親子體驗，市集及各項闖關活動同樣人潮不斷。
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