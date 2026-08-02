獲國際大獎園區化身戲水樂園 麥寮「泡泡趴」萬人樂翻天

炎夏不出門？雲林縣麥寮鄉公所引進大人小孩都喜愛的「泡泡趴」，把連獲國際建築大獎的麥寮社教園區打造成戲水樂園，各種衝浪、滑水及動感十足的歌舞演唱，不必到海邊，照樣開了一場充滿熱情的海洋音樂季，兩天吸引逾萬人潮，舉家大小在水花泡泡中盡情玩樂，洋溢無限歡樂。

麥寮社教園區近年來得獎連連，最近更榮獲「設計界奧斯卡」之稱的義大利 A Design Award國際建築設計大獎，為讓更多人共享麥寮也擁有這座世界級的建築之美，以及無上的榮耀，麥寮鄉公所昨天和今天特引進水樂園進入區，帶動園區多元生活象徵。

「建築因人而精彩，空間因活動而有生命」鄉長許忠富指出，公共建設的價值，不在於建築本身，而是在於有沒有真正走進民眾生活。社教園區啟用以來，持續辦理各種閱讀推廣、文化展演、藝術教育及大型親子活動，讓每位走進園區的民眾，都能感受到公共建築帶來的幸福與溫度，讓孩子快樂成長、家庭共享美好時光。

這場接連兩天的「雲海泡泡趴」，吸引大批民眾攜家帶眷一起體驗歡樂泡泡派對，巨大的滑水區和水隧道，還有小朋友最愛的水槍戰鬥區，最震撼的是雪花泡泡區，雪泡機打出無數「泡彈」，如仙女散花從天而降，大人小孩在池中追逐「抓雪」，歡樂到極限。

麥寮公所表示，估計兩天約湧入萬人同樂，再次展現社教園區的生活魅力。

榮獲國際建築大獎的麥寮社區園區化身為戲水樂園，兩天來一場超好玩的泡泡趴，吸引成千上萬民眾前往同樂，再次展現園區多元生活功能。圖／麥寮鄉公所提供

榮獲國際建築大獎的麥寮社區園區化身為戲水樂園，兩天來一場超好玩的泡泡趴，吸引成千上萬民眾前往同樂，再次展現園區多元生活功能。圖／麥寮鄉公所提供

榮獲國際建築大獎的麥寮社區園區化身為戲水樂園，兩天來一場超好玩的泡泡趴，吸引成千上萬民眾前往同樂，再次展現園區多元生活功能。圖／麥寮鄉公所提供