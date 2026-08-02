南市表揚52名模範父親 百歲郭坤榮台電工程師建水庫

台南市政府今上午表揚52名模範父親，誠摯感謝爸爸們長期為家庭奉獻付出，其中獲選「晶鑽爸爸」的百歲人瑞郭坤榮，是台電首批台籍工程師，當年曾參與達見（德基）及曾文水庫興建，女兒正是市府社會局長郭乃文，成為全場焦點。

活動安排在新營民治市政中心南瀛堂舉行，台南市長黃偉哲親自頒獎給每位獲獎的模範父親，現場更抽出3名金戒子得主為活動帶來高潮，立委陳亭妃、市議員蔡育輝、吳通龍、穎艾達利、施余興望及各區區長也與會，現場更安排斗大的「台南好福氣」標題搭配敲鑼打鼓聲助興，更顯熱鬧滾滾。

黃偉哲致詞時，現代父親不僅要扛起家計、承擔子女教養責任，更是不辭勞苦默默付出，呼籲大家對爸爸的感恩及愛一定要大聲說出來。

社會局說，今年表揚經各區公所、原住民族事務委員會、家扶中心及身障團體推薦共分為4大類，包括「勇者爸爸」7名、「大樹爸爸」3名、「原住民Ama（阿瑪）」3名及「晶鑽爸爸」39名。

其中，中西區公所推薦的「晶鑽爸爸」郭坤榮為百歲人瑞為全場最高齡者，他由大兒子、二兒子、女婿等人陪同上台接受黃偉哲頒獎，郭坤榮一生經歷豐富，他是台電首批台籍工程師，在台電服務25年，長年為偏鄉送電，參與參與達見（德基）及曾文水庫興建，退休後更創業美術燈、洋菜凍，長子郭育良為台大醫學院特聘教授，兩度獲得國科會傑出研究獎，長女郭乃文為成大醫學院名譽教授，曾獲全國卓越校長領導獎及師鐸獎，目前借調台南市政府社會局長，次子郭育任深耕生態旅遊，兩度獲得林業保育有功人士。

台南市政府今上午表揚52名模範父親，圖為獲選為「大樹爸爸」的蔡錦文（左三）。記者謝進盛／攝影

台南市政府今上午表揚52名模範父親，其中獲選為「晶鑽爸爸」的百歲人瑞郭坤榮（右六），是台電首批台籍工程師，女兒正是社會局長郭乃文（左四）傳為佳話。記者謝進盛／攝影

台南市政府今上午表揚52名模範父親，誠摯感謝爸爸們長期為家庭奉獻付出，會場熱鬧滾滾。記者謝進盛／攝影

台南市政府今上午表揚52名模範父親，誠摯感謝爸爸們長期為家庭奉獻付出。記者謝進盛／攝影