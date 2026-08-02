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癢到抓出硬結節 台南35歲女子罹結節性癢疹 醫：反覆抓癢恐陷惡性循環

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南一名35歲女子因罹患結節性癢疹，經注射生物製劑約4個月後，四肢病灶逐漸消失且癢感獲得改善。圖／安南醫院提供
台南一名35歲女子因罹患結節性癢疹，經注射生物製劑約4個月後，四肢病灶逐漸消失且癢感獲得改善。圖／安南醫院提供

台南35歲女子因四肢皮膚長期劇烈搔癢，近幾個月更陸續冒出多顆深褐色、堅硬且奇癢無比的結節，反覆抓癢不僅造成皮膚破損，也嚴重影響睡眠與日常生活，經安南醫院皮膚科主任羅子焜診斷為「結節性癢疹」，接受治療4個月後，搔癢症狀明顯改善，生活品質也逐漸恢復。

羅子焜表示，結節性癢疹是一種慢性、反覆發作且伴隨劇烈搔癢的皮膚疾病，患者因無法忍受搔癢而持續抓癢，進一步造成皮膚屏障受損、局部發炎及角質增生，形成堅硬隆起的紅褐色結節，也陷入「愈抓愈癢、愈癢愈抓」惡性循環，且病灶常持續存在，患者除承受皮膚不適外，也可能因睡眠障礙、情緒困擾及社交壓力而影響身心健康。

他指出，結節性癢疹並非單純皮膚表層發炎，而是與免疫系統異常、神經纖維增生及神經免疫交互作用密切相關，持續的發炎反應會刺激神經末梢，產生強烈搔癢感，若未及時控制，病情可能愈發嚴重。

羅子焜說，結節性癢疹病灶多呈圓形或橢圓形，大小約從米粒到豌豆不等，表面粗糙，常伴隨角化、結痂或抓傷，好發於前臂、小腿等四肢伸側及軀幹，且夜間或情緒緊張時搔癢感往往更加明顯，不少患者甚至因此癢醒，長期睡眠品質大受影響。

羅子焜說明，過去多以類固醇藥膏、局部注射、照光治療及口服免疫抑制劑治療為主，但長期使用須留意副作用；近年隨著精準醫療發展，標靶生物製劑及小分子標靶藥物陸續問世，可針對特定發炎路徑及癢覺訊號治療，從源頭改善發炎反應與搔癢症狀，提供患者更多治療選擇。

羅子焜提醒，若皮膚長期反覆搔癢、抓破皮膚，甚至出現隆起結節且久未改善，應盡早就醫接受皮膚專科評估，把握治療時機，避免病情惡化，及早擺脫搔癢惡性循環，提升生活品質。

台南 慢性 結節

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