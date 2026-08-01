中央補助1.3億 台南市「Tabe札哈木樂原」 啟用

今天是原住民族日，位於台南安平的全新原民文化據點「Tabe札哈木樂原」啟用，由中央補助逾1.3億元，打造兼具文化、教育、產業與觀光功能的新場館。

館內一、二樓引進原民特色餐飲、文創品牌及在地優質商家，並設置原民工藝及藝術展售空間；三樓則為札哈木會館，目前展出「拾憶流轉」特展，帶領民眾回顧台南原住民族發展軌跡。此外，場館外牆由藝術家杜寒菘以「火」為主題創作大型公共藝術壁畫，象徵生命力、文化薪傳及指引族人回家的意涵，也成為安平全新的特色地標。

台南市政府下午舉辦盛大開幕活動，由札哈木樂舞集及原住民洄瀾舞集帶來精彩開場演出，原住民族委員會主任委員曾智勇Ljaucu‧Zingrur等多位貴賓，與台南市長黃偉哲、副市長姜淋煌等共同迎接台南原住民族文化發展的重要里程碑。

西拉雅族牧師帶領共同祝禱，並為新場館獻上祝福。同步規畫原民特色市集、DIY體驗、文化闖關及音樂演出等系列活動，在歡樂氛圍中感受原住民族文化魅力，也為原住民族日增添豐富文化色彩。

市長黃偉哲表示，「Tabe札哈木樂原」的落成，要特別感謝中央原住民族委員會的大力支持，整體建設經費由中央補助金額超過1.3億元，中央與地方攜手合作，讓這座兼具文化、教育、產業與觀光功能的新場館順利完成。

他指出，「Tabe」取自西拉雅族語「你好」，「札哈木」則是鄒族語對安平地區的稱呼，象徵不同族群文化在台南相遇、交流與共榮，也展現台南持續推動多元文化城市的努力。

場館原址為閒置幼兒園，2004年轉型為札哈木會館，長年肩負台南原住民族文化推廣的重要角色。考量原有建物老舊且空間不足，市府於2020年啟動重建計畫，2022年正式動工，打造全新的「Tabe札哈木樂原」。

黃偉哲指出，「Tabe札哈木樂原」啟用不僅象徵雲嘉南地區原住民族文化推廣的重要新據點正式啟用，更承載文化傳承、族語教育、產業展售及交流互動等多元功能。未來市府將妥善經營這座場館，讓更多原住民族朋友及關心原民文化的民眾，都能在此參與各項活動、學習文化知識，成為南部地區推廣原住民族文化最重要的平台之一。

原住民族委員會主任委員曾智勇表示，「Tabe札哈木樂原」是全國9處原民產業布建通路據點之一，也是最後完成啟用的重要據點，未來除提供原住民族品牌商品展售空間外，更肩負文化展示、交流及推廣的重要使命，期待透過中央與地方合作，讓更多民眾認識原住民族文化的深厚底蘊與創新能量。

今日活動貴賓雲集，包括立法委員林倩綺、伍麗華Saidai Tarovecahe、陳亭妃，以及市議員許至椿、Ingay Tali穎艾達利、施余興望、周麗津、李啟維、林依婷、蔡宗豪、楊中成、盧崑福、沈震東等貴賓共同見證。立委林俊憲、謝龍介服務處亦派代表出席祝賀。

台南市「札哈木樂原」今天啟用，除提供原住民族品牌商品展售空間外，更肩負文化展示、交流及推廣的重要使命。圖／台南市政府提供

台南市「札哈木樂原」今天啟用，除提供原住民族品牌商品展售空間外，更肩負文化展示、交流及推廣的重要使命。圖／台南市政府提供