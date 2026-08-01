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嘉義水上苦竹寺老榕樹風災倒伏 原址新建甘露觀音神像開光安座
嘉義水上苦竹寺內老榕樹去年因颱風倒伏，苦竹寺管理委員會向觀音佛祖擲筊請示，決定在原址興建甘露觀音神像，歷經8個月籌建完成，今天舉行「甘露觀音」開光安座大典，立委蔡易餘等信眾見證災後重生重要里程碑，也將成為地方新的宗教信仰與景觀地標。
苦竹寺管理委員會表示，老榕樹陪伴地方居民多年，去年7月受颱風侵襲倒伏，大家對於要如何移除及重整基地意見不一。經管委會向觀音佛祖請示後，決定保留原址，改以設置甘露觀音神像方式延續信仰精神，希望將天災帶來的遺憾轉化為守護地方的慈悲力量。
苦竹寺甘露觀音神像工程去年12月6日動工，考量台灣地震頻繁，神像施工時採取耐震設計，特別強化地基結構，提高整體安全性，今年7月31日完工，今天舉行開光安座典禮，吸引許多信眾參拜，見證寺廟重要里程碑，希望讓神像長久守護地方，也提供信眾安心參拜空間。
苦竹寺管理委員會指出，甘露觀音象徵慈悲與庇佑，期盼透過開光安座，祈求觀音佛祖護佑地方風調雨順、國泰民安，也祝福鄉里平安順遂、繁榮發展，將持續傳承宗教信仰文化，也為水上鄉增添新的宗教景觀，未來將結合地方文化與信仰活動，吸引更多民眾前來參拜。
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