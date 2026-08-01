嘉義水上苦竹寺老榕樹風災倒伏 原址新建甘露觀音神像開光安座

台灣邁入超高齡社會，在宅醫療需求逐年攀升，但不少長者及基層診所仍不清楚如何取得相關資源，為培育下一代在宅醫療人才，台灣在宅醫療學會與雲林縣衛生局今天起一連兩天舉辦在宅醫療體驗教育營，吸引全台30名醫學、護理、社工、營養等相關科系學生參與，透過實地參訪、模擬出診及照護體驗，提前認識在宅醫療第一線。

2026-08-01 13:45