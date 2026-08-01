快訊

0050大賺千萬！預計一路抱到六萬點 郭哲榮承諾：賺五千萬再捐救護車

林心如霍建華結婚10周年放閃！夕陽下剪影照洩老夫老妻心聲

旺季玩更貴！東京迪士尼10月門票最高近2500元 三麗鷗樂園也漲價

聽新聞
0:00 / 0:00

父愛撐起一個家！嘉市表揚23位模範、慈暉父親 金曲獎得主演唱

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
周六父親節，嘉義市政府上午在東區體育館舉辦模範父親暨慈暉父親表揚大會，市長黃敏惠表揚18位模範父親及5位慈暉父親，感謝他們多年來無私奉獻、守護家庭，以堅毅精神與身教陪伴子女成長。圖／嘉市府提供
周六父親節，嘉義市政府上午在東區體育館舉辦模範父親暨慈暉父親表揚大會，市長黃敏惠表揚18位模範父親及5位慈暉父親，感謝他們多年來無私奉獻、守護家庭，以堅毅精神與身教陪伴子女成長。圖／嘉市府提供

周六父親節嘉義市政府上午在東區體育館舉辦模範父親暨慈暉父親表揚大會，市長黃敏惠及議長陳姿妏表揚18位模範父親及5位慈暉父親，感謝他們多年來無私奉獻、守護家庭，以堅毅精神與身教陪伴子女成長。典禮邀請金曲歌手廖士賢及視障小提琴家蕭琮祐接力演出，以歌聲與琴聲向全天下父親獻上最深的祝福，現場洋溢溫馨感人氣氛。

74歲模範父親趙啓蒼表示，獲得模範父親殊榮最想感謝的，其實是一路共同扶持家庭的妻子。他擔任教師期間始終秉持「品德為先」的教育理念，不僅在校教書育人，也將理念落實於家庭教育。如今一雙兒女皆投入醫護領域，延續照顧他人、服務社會的精神，並始終謹記父親「視病如親」的教誨，以仁心仁術守護民眾健康。

今年55歲、榮獲慈暉父親表揚的薛弘哲，則用25年時間陪伴身心障礙長子接受早期療育及復健，耐心引導孩子一步步融入社會，同時也細心栽培女兒求學，順利考取國立大學。他長年肩負家庭重擔，以堅韌的父愛支撐全家，用陪伴與身教詮釋責任與奉獻，成為慈暉父親的最佳典範。

黃敏惠表示，每位父親肩上都承擔著家庭的重要責任，以無私付出守護家人，是家庭中最堅實的依靠，每位受表揚父親背後，都有一段令人敬佩的人生故事。他們歷經歲月考驗，將愛與責任化為行動，不僅撐起家庭，更成為子女學習的典範。她說，小時候爸爸的肩膀是孩子最安心的遊樂場，長大後則成為一家人的避風港。藉由這場表揚活動，向所有辛苦付出的父親致上最高敬意，也感謝他們多年來默默守護家庭、陪伴孩子成長。

黃敏惠指出，18位模範父親代表都有共同特色，不僅重視子女品德教育，更秉持「身教重於言教」的理念，在艱困年代胼手胝足打拚，憑藉堅忍毅力克服人生挑戰，鼓勵子女努力向學，並將所學回饋社會，以自身奮發向上的精神成為孩子最好的榜樣。

表揚典禮安排精彩藝文演出。金曲獎得主廖士賢率先演唱自創歌曲，以真摯歌聲唱出對父親的思念，也分享自己成為父親後，更深刻體會肩負家庭責任的心情，引起現場來賓共鳴。活動壓軸由全盲小提琴家蕭琮祐帶來精采演奏。在父母一路陪伴支持及師長悉心教導下，蕭琮祐雖然面對視力障礙，卻始終沒有放棄音樂夢想，憑藉堅持與努力完成嘉義大學音樂研究所學業，並透過巡迴生命教育分享自身故事，以悠揚琴聲展現生命韌性，為典禮畫下溫馨而感人的句點。

周六父親節，嘉義市政府上午在東區體育館舉辦模範父親暨慈暉父親表揚大會，市長黃敏惠（左二）及議長陳姿妏（右）表揚18位模範父親及5位慈暉父親，感謝他們多年來無私奉獻、守護家庭，以堅毅精神與身教陪伴子女成長。圖／嘉市府提供
周六父親節，嘉義市政府上午在東區體育館舉辦模範父親暨慈暉父親表揚大會，市長黃敏惠（左二）及議長陳姿妏（右）表揚18位模範父親及5位慈暉父親，感謝他們多年來無私奉獻、守護家庭，以堅毅精神與身教陪伴子女成長。圖／嘉市府提供

周六父親節，嘉義市政府上午在東區體育館舉辦模範父親暨慈暉父親表揚大會，市長黃敏惠表揚18位模範父親及5位慈暉父親，感謝他們多年來無私奉獻、守護家庭，以堅毅精神與身教陪伴子女成長。圖／嘉市府提供
周六父親節，嘉義市政府上午在東區體育館舉辦模範父親暨慈暉父親表揚大會，市長黃敏惠表揚18位模範父親及5位慈暉父親，感謝他們多年來無私奉獻、守護家庭，以堅毅精神與身教陪伴子女成長。圖／嘉市府提供

周六父親節，嘉義市政府上午在東區體育館舉辦模範父親暨慈暉父親表揚大會，市長黃敏惠表揚18位模範父親及5位慈暉父親，感謝他們多年來無私奉獻、守護家庭，以堅毅精神與身教陪伴子女成長。圖／嘉市府提供
周六父親節，嘉義市政府上午在東區體育館舉辦模範父親暨慈暉父親表揚大會，市長黃敏惠表揚18位模範父親及5位慈暉父親，感謝他們多年來無私奉獻、守護家庭，以堅毅精神與身教陪伴子女成長。圖／嘉市府提供

周六父親節，嘉義市政府上午在東區體育館舉辦模範父親暨慈暉父親表揚大會，市長黃敏惠表揚18位模範父親及5位慈暉父親，感謝他們多年來無私奉獻、守護家庭，以堅毅精神與身教陪伴子女成長。圖／嘉市府提供
周六父親節，嘉義市政府上午在東區體育館舉辦模範父親暨慈暉父親表揚大會，市長黃敏惠表揚18位模範父親及5位慈暉父親，感謝他們多年來無私奉獻、守護家庭，以堅毅精神與身教陪伴子女成長。圖／嘉市府提供

金曲獎 嘉義 東區 父親節

延伸閱讀

視障提琴家琴聲獻父愛蕭琮祐生命樂章感動 黃敏惠盛讚生命典範

黃偉哲表揚20位勞工模範父親 感謝以身作則守護家庭、回饋社會

板橋表揚模範父親 首位竹業博士91歲呂錦明也在列

嘉義市國中小校長交接 文雅國小換帥、3校長續任

相關新聞

嘉義水上苦竹寺老榕樹風災倒伏 原址新建甘露觀音神像開光安座

嘉義水上苦竹寺內老榕樹去年因颱風倒伏，苦竹寺管理委員會向觀音佛祖擲筊請示，決定在原址興建甘露觀音神像，歷經8個月籌建完成，今天舉行「甘露觀音」開光安座大典，立委蔡易餘等信眾見證災後重生重要里程碑，也將成為地方新的宗教信仰與景觀地標。

父愛撐起一個家！嘉市表揚23位模範、慈暉父親 金曲獎得主演唱

周六父親節，嘉義市政府上午在東區體育館舉辦模範父親暨慈暉父親表揚大會，市長黃敏惠及議長陳姿妏表揚18位模範父親及5位慈暉父親，感謝他們多年來無私奉獻、守護家庭，以堅毅精神與身教陪伴子女成長。典禮邀請金曲歌手廖士賢及視障小提琴家蕭琮祐接力演出，以歌聲與琴聲向全天下父親獻上最深的祝福，現場洋溢溫馨感人氣氛。

嘉義縣竹崎鄉長選舉再添變局 議員何子凡宣布轉戰參選鄉長

嘉義縣議員何子凡今天宣布投入下屆竹崎鄉長選舉，強調擔任議員12年來，始終希望能為家鄉推動建設，決定從民意代表投入鄉長選舉，提出廉能竹崎、活力竹崎、宜居竹崎三大政綱，若當選將要求團隊簽署「不收紅包、不炒土地、不包工程」承諾，盼為竹崎帶來改變。

超高齡社會缺在宅醫療人才 雲林辦體驗營吸引30名醫護生體驗

台灣邁入超高齡社會，在宅醫療需求逐年攀升，但不少長者及基層診所仍不清楚如何取得相關資源，為培育下一代在宅醫療人才，台灣在宅醫療學會與雲林縣衛生局今天起一連兩天舉辦在宅醫療體驗教育營，吸引全台30名醫學、護理、社工、營養等相關科系學生參與，透過實地參訪、模擬出診及照護體驗，提前認識在宅醫療第一線。

連續17年義剪按摩 父親節前台南市姐妹連線促進會與立委傳遞感恩關懷

父親節將近，台南市姐妹連線促進會與立委賴惠員今天在台南新營南瀛綠都心公園提供免費義剪、量血壓及按摩等服務，希望陪伴長輩、弱勢家庭為有需要的鄉親整理儀容、放鬆身心，在溫馨熱鬧氣氛中迎接父親節。

黃偉哲表揚20位勞工模範父親 感謝以身作則守護家庭、回饋社會

台南市政府今天在善化啤酒廠表揚「勞工模範父親」，市長黃偉哲到場感謝20位來自各行各業的勞工模範父親長年在工作崗位盡心奉獻，也以身作則守護家庭、回饋社會。活動除頒獎表揚也安排切蛋糕、樂團演出及溫馨餐敘，讓獲獎父親與家人共度難忘佳節。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。