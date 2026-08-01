父愛撐起一個家！嘉市表揚23位模範、慈暉父親 金曲獎得主演唱

周六父親節，嘉義市政府上午在東區體育館舉辦模範父親暨慈暉父親表揚大會，市長黃敏惠及議長陳姿妏表揚18位模範父親及5位慈暉父親，感謝他們多年來無私奉獻、守護家庭，以堅毅精神與身教陪伴子女成長。典禮邀請金曲歌手廖士賢及視障小提琴家蕭琮祐接力演出，以歌聲與琴聲向全天下父親獻上最深的祝福，現場洋溢溫馨感人氣氛。

74歲模範父親趙啓蒼表示，獲得模範父親殊榮最想感謝的，其實是一路共同扶持家庭的妻子。他擔任教師期間始終秉持「品德為先」的教育理念，不僅在校教書育人，也將理念落實於家庭教育。如今一雙兒女皆投入醫護領域，延續照顧他人、服務社會的精神，並始終謹記父親「視病如親」的教誨，以仁心仁術守護民眾健康。

今年55歲、榮獲慈暉父親表揚的薛弘哲，則用25年時間陪伴身心障礙長子接受早期療育及復健，耐心引導孩子一步步融入社會，同時也細心栽培女兒求學，順利考取國立大學。他長年肩負家庭重擔，以堅韌的父愛支撐全家，用陪伴與身教詮釋責任與奉獻，成為慈暉父親的最佳典範。

黃敏惠表示，每位父親肩上都承擔著家庭的重要責任，以無私付出守護家人，是家庭中最堅實的依靠，每位受表揚父親背後，都有一段令人敬佩的人生故事。他們歷經歲月考驗，將愛與責任化為行動，不僅撐起家庭，更成為子女學習的典範。她說，小時候爸爸的肩膀是孩子最安心的遊樂場，長大後則成為一家人的避風港。藉由這場表揚活動，向所有辛苦付出的父親致上最高敬意，也感謝他們多年來默默守護家庭、陪伴孩子成長。

黃敏惠指出，18位模範父親代表都有共同特色，不僅重視子女品德教育，更秉持「身教重於言教」的理念，在艱困年代胼手胝足打拚，憑藉堅忍毅力克服人生挑戰，鼓勵子女努力向學，並將所學回饋社會，以自身奮發向上的精神成為孩子最好的榜樣。

表揚典禮安排精彩藝文演出。金曲獎得主廖士賢率先演唱自創歌曲，以真摯歌聲唱出對父親的思念，也分享自己成為父親後，更深刻體會肩負家庭責任的心情，引起現場來賓共鳴。活動壓軸由全盲小提琴家蕭琮祐帶來精采演奏。在父母一路陪伴支持及師長悉心教導下，蕭琮祐雖然面對視力障礙，卻始終沒有放棄音樂夢想，憑藉堅持與努力完成嘉義大學音樂研究所學業，並透過巡迴生命教育分享自身故事，以悠揚琴聲展現生命韌性，為典禮畫下溫馨而感人的句點。

周六父親節，嘉義市政府上午在東區體育館舉辦模範父親暨慈暉父親表揚大會，市長黃敏惠（左二）及議長陳姿妏（右）表揚18位模範父親及5位慈暉父親，感謝他們多年來無私奉獻、守護家庭，以堅毅精神與身教陪伴子女成長。圖／嘉市府提供

周六父親節，嘉義市政府上午在東區體育館舉辦模範父親暨慈暉父親表揚大會，市長黃敏惠表揚18位模範父親及5位慈暉父親，感謝他們多年來無私奉獻、守護家庭，以堅毅精神與身教陪伴子女成長。圖／嘉市府提供

周六父親節，嘉義市政府上午在東區體育館舉辦模範父親暨慈暉父親表揚大會，市長黃敏惠表揚18位模範父親及5位慈暉父親，感謝他們多年來無私奉獻、守護家庭，以堅毅精神與身教陪伴子女成長。圖／嘉市府提供