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嘉義縣竹崎鄉長選舉再添變局 議員何子凡宣布轉戰參選鄉長

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣竹崎鄉長選舉再添變局，三連霸縣議員何子凡今天宣布轉戰參選鄉長。圖／何子凡提供
嘉義縣竹崎鄉長選舉再添變局，三連霸縣議員何子凡今天宣布轉戰參選鄉長。圖／何子凡提供

嘉義議員何子凡今天宣布投入下屆竹崎鄉長選舉，強調擔任議員12年來，始終希望能為家鄉推動建設，決定從民意代表投入鄉長選舉，提出廉能竹崎、活力竹崎、宜居竹崎三大政綱，若當選將要求團隊簽署「不收紅包、不炒土地、不包工程」承諾，盼為竹崎帶來改變。

何子凡學歷為台灣大學政治學系、國家發展研究所畢業，返鄉後擔任竹崎文教基金會董事長，連任3屆縣議員。何子凡說，他自幼在竹崎街區成長，見證竹崎昔日人口超過4萬、商業繁榮、工廠林立，近年面臨人口老化、青年外流及產業發展停滯等挑戰，希望將所學回饋故鄉。

何子凡說，擔任議員期間雖可監督縣政、爭取建設，但對竹崎整體發展仍有侷限，因此決定投入鄉長選舉，將提出超過100項具體政見。其中「廉能竹崎」政綱將要求團隊簽署「不收紅包、不炒土地、不包工程」承諾，推動行政透明化、簡化公文流程，定期舉辦鄉政座談會。

何子凡表示，「活力竹崎」政綱規畫從人口、社區及產業三大面向著手，提升長者照護、育兒環境，成立兒童館，協助新住民融入地方，另針對茶葉、咖啡、竹產業、蔬果、觀光及文創等產業，建立長短期輔導及行銷策略，協助青年返鄉發展，帶動地方創生。

此外，「宜居竹崎」則將整合竹崎公園、親水公園、竹崎車站、觀音瀑布、獨立山、奮起湖等既有景點，並結合薛岳將軍紀念館、鹿滿菸草館等潛力據點，發展觀光遊程，同時推動環境美學、文化藝術、運動及教育政策，打造更適合生活、觀光及育才的竹崎。

嘉義縣竹崎鄉長選舉再添變局，三連霸縣議員何子凡今天宣布轉戰參選鄉長。圖／何子凡提供
嘉義縣竹崎鄉長選舉再添變局，三連霸縣議員何子凡今天宣布轉戰參選鄉長。圖／何子凡提供

嘉義 何子凡 議員 鄉長

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