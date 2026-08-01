視障提琴家琴聲獻父愛蕭琮祐生命樂章感動　黃敏惠盛讚生命典範

嘉義市政府上午在東區體育館舉辦模範父親表揚大會，除表揚各界模範父親外，活動特別邀請榮獲「全球熱愛生命獎章」及總統教育獎的嘉義大學音樂研究所全盲碩士、小提琴家蕭琮祐演出，以悠揚琴聲向天下父親致敬，也將一路走來的感恩獻給始終陪伴自己的父親，深刻詮釋父愛與生命教育，感動全場。

蕭琮祐演奏「阿爸的膨紗衫」等動人曲目，悠揚小提琴聲迴盪會場，細膩深情的旋律，讓不少與會民眾深受感動。對他而言，這場演出不只是音樂表演，更是獻給父親最真摯的感謝。他表示，自己能一路走到今天，最重要的力量就是父母無條件的陪伴與支持，尤其父親蕭舜旗不離不棄，陪伴他跨越人生每道難關。

市長黃敏惠公開肯定蕭琮祐，讚揚他面對命運考驗，從未向挫折低頭，不僅用音樂改變自己的人生，更透過巡迴生命教育演講與公益演出，持續鼓勵許多身處低潮的人，是散播希望與熱愛生命精神的最佳典範。

蕭琮祐小學二年級因罹患腦瘤，歷經化療、放療及近1個月急救，雖然幸運保住生命，卻因視神經萎縮而失去視力，成為全盲。面對突如其來的人生巨變，他沒有放棄，而是在父母細心照顧與鼓勵下，重新找到人生方向。治療期間，他一度坐輪椅復健，承受化療帶來的劇烈疼痛與身體折磨，但他始終相信，只要努力就有希望。父母一路陪伴，不僅陪他復健，更陪伴他重新站起來，也陪著他走進音樂世界，開啟另一段人生。

蕭琮祐在恩師紀鎧齡博士指導下學習小提琴。由於無法閱讀樂譜，老師特別在琴上加裝鋼線輔助定位，讓他透過觸覺與聽覺探索音符，加上過人的音感與不斷練習，逐步克服視障限制，譜寫屬於自己的生命樂章。2011年，蕭琮祐榮獲奧地利第六屆國際音樂大賽小提琴組第2名，同年獲得總統教育獎肯定；近年更從全球3683位候選人中脫穎而出，獲頒周大觀文教基金會第28屆全球熱愛生命獎章，成為國際生命教育典範。

他以優異成績完成台南應用科技大學音樂系七年一貫制及嘉大音樂研究所，他不僅學術表現亮眼，也積極投入公益，經常前往偏鄉、學校等演出，分享生命故事，透過琴聲陪伴需要鼓勵的人。蕭琮祐相信，音樂不只是藝術，更是療癒人心力量。他最崇拜世界知名小提琴家伊薩克・帕爾曼，從帕爾曼克服小兒麻痺、登上世界舞台故事汲取力量，期許能像偶像一樣，用音樂超越身體限制，把希望帶給更多人。

嘉義市政府上午在東區體育館舉辦模範父親表揚大會，除表揚各界模範父親外，活動特別邀請榮獲「全球熱愛生命獎章」及總統教育獎的嘉義大學音樂研究所全盲碩士、小提琴家蕭琮祐（左）演出，以悠揚琴聲向天下父親致敬，市長黃敏惠（右）公開肯定蕭琮祐。記者魯永明／攝影