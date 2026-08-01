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超高齡社會缺在宅醫療人才 雲林辦體驗營吸引30名醫護生體驗

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
台灣邁入超高齡社會，在宅醫療需求逐年攀升，但不少長者及基層診所仍不清楚如何取得相關資源，為培育下一代在宅醫療人才，台灣在宅醫療學會與雲林縣衛生局今天起一連兩天舉辦在宅醫療體驗教育營。記者陳雅玲／攝影
台灣邁入超高齡社會，在宅醫療需求逐年攀升，但不少長者及基層診所仍不清楚如何取得相關資源，為培育下一代在宅醫療人才，台灣在宅醫療學會與雲林縣衛生局今天起一連兩天舉辦在宅醫療體驗教育營。記者陳雅玲／攝影

台灣邁入超高齡社會，在宅醫療需求逐年攀升，但不少長者及基層診所仍不清楚如何取得相關資源，為培育下一代在宅醫療人才，台灣在宅醫療學會與雲林縣衛生局今天起一連兩天舉辦在宅醫療體驗教育營，吸引全台30名醫學、護理、社工、營養等相關科系學生參與，透過實地參訪、模擬出診及照護體驗，提前認識在宅醫療第一線。

雲林縣舉辦首屆「在宅醫療體驗教育營」，今天開訓，日本在宅醫療重要推動者、市橋亮一醫師為學員勉勵，包括縣長張麗善、立委張嘉郡、衛生局長曾春美、台灣在宅醫療學會秘書長葉依琳、成大斗六分院長何宗憲、中興大學學士後醫學系主任陳呈旭等人皆到場，為學員加油打氣。

曾春美表示，雲林縣自2024年推動在宅急症照護加值方案以來，持續建構在宅急症支援中心、跨院協調、設備支援及多職類共同照護機制，截至今年6月底，已服務450位個案。

台灣在宅醫療學會理事、好所宅社區健康照護集團創辦人黃子華表示，在宅醫療需求持續增加，目前最大的挑戰是資訊不足，很多人不知道如何申請在宅醫療，部分基層診所及藥局對相關資源也不夠熟悉，因此今年將重點放在人才扎根，回應高齡社會的居家照護需求。

此次體驗教育營安排學員走訪在宅醫療團隊及高齡照護場域，明天並將進行模擬出診工作坊，讓學生分別扮演醫師、護理師等角色，也安排體驗長者常見的「攪打餐」，從受照顧者角度理解吞嚥困難與飲食需求。

就讀護理系的張姓學員表示，校內較少接觸在宅醫療課程，希望透過體驗營了解不同照護模式；來自雲林的黃姓學員則說，家鄉高齡化、少子化問題明顯，未來家人也可能需要在宅醫療，因此希望提早認識相關制度與服務。

何宗憲指出，30年前的傳統醫療教育連安寧的課程都很少，更別說未來的趨勢在宅醫療，他要恭喜學員見證醫療的典範轉移過程，希望學員能用眼睛、手、心感覺未來的醫療趨勢，也期待大家成為未來典範。

葉依琳表示，在宅醫療發展需要青年投入，若學生能在求學階段接觸社區照護、家庭情境及跨專業合作，未來進入臨床後，將更能理解病人的整體需求。

張麗善表示，雲林高齡人口比例居高，部分偏鄉醫療資源及交通條件相對不足，縣府希望透過體驗教育營，從制度建構進一步走向人才培育，吸引更多青年投入在宅醫療，持續提升偏鄉與高齡社會照護量能。

台灣邁入超高齡社會，在宅醫療需求逐年攀升，但不少長者及基層診所仍不清楚如何取得相關資源，為培育下一代在宅醫療人才，台灣在宅醫療學會與雲林縣衛生局今天起一連兩天舉辦在宅醫療體驗教育營。記者陳雅玲／攝影
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雲林 超高齡社會 醫護

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