連續17年義剪按摩 父親節前台南市姐妹連線促進會與立委傳遞感恩關懷

父親節將近，台南市姐妹連線促進會與立委賴惠員今天在台南新營南瀛綠都心公園提供免費義剪、量血壓及按摩等服務，希望陪伴長輩、弱勢家庭為有需要的鄉親整理儀容、放鬆身心，在溫馨熱鬧氣氛中迎接父親節。

現場除免費義剪、量血壓及按摩服務，也安排節能減碳宣導與「涼夏吃冰大賽」，邀請大小朋友親子一同挑戰吃冰速度，為父親節活動增添歡樂氣氛。

台南市姐妹連線促進會理事長黃志芳表示，姐妹連線舉辦父親節關懷活動已第17年，每年都至少準備義剪、按摩與量血壓，感謝所有贊助、協辦單位及志工夥伴長期相挺，大家共同出錢出力，才能讓服務一年比一年更完善。

賴惠員表示，父親總是扛起家庭重擔，許多辛苦往往不輕易說出口。義剪、按摩及量血壓等貼近日常生活的服務，是用實際行動表達感謝，讓辛勞一整年的爸爸與長輩們能夠好好休息，也感受到社會的關心與溫暖。

賴惠員指出，這項父親節關懷活動能夠持續一年又一年，靠的是台南市姐妹連線促進會長期投入，與企業、社團、醫療與地方夥伴共同支持。照顧長輩與弱勢族群應該落實在日常，將持續結合民間團體與地方資源，推動更多健康照護、公益服務及關懷活動，讓需要幫助的鄉親都能獲得支持，也讓溪北成為更有溫度、更能彼此照顧的地方。

主辦單位感謝台灣中油贊助與台糖、小圓圓幼兒園、新營捐血室、新營同心會、夏恩英語新營分校、聯晟交通、聯永發交通、後壁區泰安宮、德盛建設、金優美企業、愛馬五金百貨、大台南登山協會、祥豐汽車材料行、鳳鳴廣告、新鳳獅子會及梓愛莪樂薩克斯風樂團協辦。

連續17年台南市姐妹連線促進會與立委賴惠員父親節前舉辦傳遞感恩關懷活動。圖／賴惠員提供

連續17年台南市姐妹連線促進會與立委賴惠員父親節前舉辦傳遞感恩關懷活動。圖／賴惠員提供

連續17年台南市姐妹連線促進會與立委賴惠員父親節前舉辦傳遞感恩關懷活動。圖／賴惠員提供

連續17年台南市姐妹連線促進會與立委賴惠員父親節前舉辦傳遞感恩關懷活動。圖／賴惠員提供