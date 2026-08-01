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黃偉哲表揚20位勞工模範父親 感謝以身作則守護家庭、回饋社會

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南表揚20位勞工模範父親，感謝大家以身作則守護家庭、回饋社會。圖／台南市政府提供
台南表揚20位勞工模範父親，感謝大家以身作則守護家庭、回饋社會。圖／台南市政府提供

台南市政府今天在善化啤酒廠表揚「勞工模範父親」，市長黃偉哲到場感謝20位來自各行各業的勞工模範父親長年在工作崗位盡心奉獻，也以身作則守護家庭、回饋社會。活動除頒獎表揚也安排切蛋糕、樂團演出及溫馨餐敘，讓獲獎父親與家人共度難忘佳節。

20位勞工模範父親來在不同產業專業領域表現傑出，更以身教陪伴子女成長、熱心投入公益。高齡99歲的陳正昌服務中華日報45年，見證台灣報業與經濟發展歷程，面對家庭遭逢重大變故仍始終陪伴家人，展現堅毅的父愛。

台南市鋁製品製造裝配職業工會吳元榮，克服家境困難返鄉習得專業技術，除照顧中風父親，更長年攜家人投入弱勢家庭房屋修繕，將助人精神代代傳承。

台南市木工業職業工會邱大原從事木工裝潢逾40年，不僅培育子女完成高等教育，也長期參與勞工局「做工行善團」，運用專業協助弱勢家庭改善居住環境，展現職人精神與父親典範。

勞工局表示，今年活動特別邀請台南市美容業職業工會志工團隊為獲獎父親整理造型，讓爸爸們以最佳風采接受表揚，現場並安排樂團演出及溫馨餐敘，增添父親節歡樂氛圍，向每位辛勞付出的父親表達最高敬意。

黃偉哲說，父親節不只要讓爸爸開心，全家都要開心。每位父親都是家庭最堅實依靠，許多爸爸白天在工作崗位默默打拚，回到家後仍肩負照顧家庭、教育子女的責任，以實際行動撐起家庭幸福，也為台南注入溫暖與正向能量。他也祝福全天下爸爸父親節快樂，感謝所有父親長年無私奉獻，讓台南這個「希望家園」更加幸福宜居。

台南表揚20位勞工模範父親，感謝大家以身作則守護家庭、回饋社會。圖／台南市政府提供
台南表揚20位勞工模範父親，感謝大家以身作則守護家庭、回饋社會。圖／台南市政府提供

台南表揚20位勞工模範父親，感謝大家以身作則守護家庭、回饋社會。圖／台南市政府提供
台南表揚20位勞工模範父親，感謝大家以身作則守護家庭、回饋社會。圖／台南市政府提供

台南表揚20位勞工模範父親，感謝大家以身作則守護家庭、回饋社會。圖／台南市政府提供
台南表揚20位勞工模範父親，感謝大家以身作則守護家庭、回饋社會。圖／台南市政府提供

黃偉哲 家庭 台南 父親節

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