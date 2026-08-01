服務處被砸另有隱情？ 台南議員邱昭勝提告「不容抹黑造謠」

無黨籍台南市議員邱昭勝服務處上月28日晚間遭人持球棒砸毀大門玻璃，警方據報後2小時內將4名涉案人查緝到案，事隔3天，有人匿名在社群PO文，呼籲他出來還錢，邱昭勝昨赴市警三分局提告，澄清選舉將近謠言不斷，他不怕檢驗，但絕不容許用抹黑造謠的方式來傷害他及家人。

據了解，當時涉案男子疑因家人日前與鄰居發生糾紛，並涉及宮廟活動噪音及汙染等陳情案件，曾尋求邱昭勝協助，但因案件牽涉法令規範，未能獲得期待中的處理結果，案發當天酒後情緒失控，涉嫌持球棒砸毀服務處玻璃。

未料，事隔3天，有人匿名在Threads上PO文，呼籲邱昭勝出來還錢，指控邱在外欠一堆賭債，連房子都抵押租屋住，說有內幕消息可投資重劃區等等。發文者詳細點出邱欠下各方數千萬元，揚言邱男再不面對債務，就敢再砸第2次、第3次。

針對近日網路不實文章指控，邱昭勝也在臉書上鄭重澄清，向鄉親報告：本人從政以來，問心無愧，所有服務皆公開透明，絕無文中所述情事。

他表示，對於服務處遭人破壞並在網路散布不實言論，他昨日已向台南市警三分局和順派出所報案提告，交由司法調查，還原事實。

他強調，選舉將近，不實謠言不斷，他不怕檢驗，但絕不容許用抹黑造謠的方式來傷害他及他的家人。同時，感謝所有關心他的鄉親，他會繼續做好服務，用行動證明清白。