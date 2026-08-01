雨彈灌飽雙潭蘭潭仁義潭 火燒雲夕照美到像打翻調色盤

嘉義自6月起接連受梅雨及颱風外圍環流，帶來豐沛雨量挹注，蘭潭水庫滿庫自然溢流，仁義潭水庫蓄水率95%，2座水庫湖面水位高漲，不僅穩定供水，也讓湖光山色更加壯麗，吸引大批民眾及攝影愛好者前往追逐晨曦、夕照，成為今夏最熱門的賞景地點。

攝影家曾國根日前清晨在仁義潭拍攝，捕捉到天空被朝霞染成火紅一片，雲彩彷彿熊熊燃燒，映照平靜湖面，形成夢幻景致。他形容，天空像被點燃般壯觀，令人驚艷，也讓不少攝影人一早守候，只為等待最美的一刻。

傍晚時分，蘭潭同樣展現迷人風采。夕陽西下，金黃色光芒灑落湖面，天際由藍、黃、橘、紅層層交織，湖水映照晚霞，宛如老天爺打翻了調色盤，絢麗色彩令人目不轉睛。許多遊客站在堤岸舉起手機、相機記錄眼前美景，也有民眾專程前來散步、賞景，享受夏日晚風。

長期拍攝蘭潭夕照的林姓攝影家表示，蘭潭擁有碧波湖面、青山環抱的自然景觀，是嘉義八景之一，夕照景色絲毫不輸屏東關山、淡水等知名賞夕陽景點。若天氣條件配合，遠方阿里山山脈更成為天然背景，讓畫面更具層次與氣勢。

隨著社群媒體分享效應發酵，愈來愈多人前往雙潭捕捉光影變化。有攝影迷笑說，追夕陽就像追夢，「常常等了一整天卻撲空，但只要遇上一場火燒雲，一切等待都值得。」目前蘭潭滿庫持續自然溢流，仁義潭蓄水率也維持高檔，不僅提供穩定水源，也讓雙潭展現一年中最美的湖光山色。清晨的晨燒、傍晚的夕照，加上滿湖碧水與青山倒影，吸引不少民眾放風箏、散步、騎自行車及攝影取景，成為嘉義夏季最具人氣的休閒觀光景點。

攝影家曾國根在仁義潭拍攝，捕捉天空被朝霞染成火紅一片，雲彩彷彿熊熊燃燒，映照平靜湖面，形成夢幻景致。他形容，天空像被點燃般壯觀，令人驚艷，也讓不少攝影人一早守候，只為等待最美的一刻。圖／曾國根提供

攝影家曾國根在仁義潭拍攝，捕捉天空被朝霞染成火紅一片，雲彩彷彿熊熊燃燒，映照平靜湖面，形成夢幻景致。他形容，天空像被點燃般壯觀，令人驚艷，也讓不少攝影人一早守候，只為等待最美的一刻。圖／曾國根提供

攝影家曾國根在仁義潭拍攝，捕捉天空被朝霞染成火紅一片，雲彩彷彿熊熊燃燒，映照平靜湖面，形成夢幻景致。他形容，天空像被點燃般壯觀，令人驚艷，也讓不少攝影人一早守候，只為等待最美的一刻。圖／曾國根提供

攝影家曾國根在仁義潭拍攝，捕捉天空被朝霞染成火紅一片，雲彩彷彿熊熊燃燒，映照平靜湖面，形成夢幻景致。他形容，天空像被點燃般壯觀，令人驚艷，也讓不少攝影人一早守候，只為等待最美的一刻。圖／曾國根提供

攝影家曾國根在仁義潭拍攝，捕捉天空被朝霞染成火紅一片，雲彩彷彿熊熊燃燒，映照平靜湖面，形成夢幻景致。他形容，天空像被點燃般壯觀，令人驚艷，也讓不少攝影人一早守候，只為等待最美的一刻。圖／曾國根提供