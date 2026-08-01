台南黃金海岸退縮200公尺…市府「就地取砂」策略養灘

台南觀光亮點黃金海岸部分海岸線多年來已退縮兩百公尺，民代要求市府加速提出具體養灘方案，評估利用符合條件的河川疏濬砂土，補充流失砂源，水利局表示，會優先調度鄰近合適的河川砂源就近養灘，兼顧河川疏濬與海岸保育。

台南沿海海岸線持續退縮，議員要求市府建立長期海岸管理策略，水利局指部分海岸防護工程推動後，侵蝕情況已減緩，會配合中央海岸防護計畫，持續盤點侵蝕區位與養灘需求。

水利局表示，北門漁港、將軍漁港及西南航道因防波堤阻擋沿岸輸沙，造成雙春與北門海埔地海岸砂源不足；七股潟湖沙洲面臨海浪侵蝕日漸萎縮。南側安平漁港與安平商港因防波堤擴建阻滯，導致漂沙受阻，呈現北岸淤積、南岸侵蝕狀態，是黃金海岸沙灘嚴重流失主因。中央投入三點二億元進行黃金海岸離岸堤與人工養灘工程，採人工轉運方式，將北邊淤積段乾淨砂土載運至南側侵蝕段，已完成十五萬立方公尺養灘，主體工程完工後，會持續進行海岸環境監測與維護。

議員關切疏濬砂土是否適合作養灘材料，水利局長邱忠川說，並非所有疏濬土方都能用，須考量粒徑、品質及工程需求。海岸沙灘具自然漂沙平衡，砂源會隨海流及季風移動，任意改變漂沙路徑可能造成局部堆積或其他區域砂源不足，反而加劇侵蝕。

目前依「同流域、就地取材」原則，評估把符合條件的疏濬砂源優先用於養灘，而面對海平面上升及極端天候挑戰，研議委託學術機構分析海岸地形、漂沙及洋流變化，作為後續工程規畫依據，強化海岸治理策略。